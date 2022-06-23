«Глумится за государственные деньги»: Россия пока не готова отражать информационные атаки Запада

В России пора научиться противостоять попыткам вносить раздрай и неуверенность в общество. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил писатель, журналист Михаил Шахназаров, выступая сегодня на расширенном заседании в Совете Федерации по информационному противостоянию в условиях санкционной войны. По его словам, есть масса примеров, о неготовности России к медиа-атакам Запада.

«Консолидация гражданского общества помогает нам сдерживать вот эти попытки внести в наши ряды раздрай. Но это говорит о том, что нам надо создавать какие-то центры. Потому что, на мой взгляд, вся основная борьба, безусловно, впереди. Я восемь лет назад приехал в Москву из Латвии. И когда мы ходили на спектакль в МХТ – буквально через несколько недель, когда я вышел со спектакля, Константина Богомолова был спектакль, я задал вопрос: а я точно в России нахожусь? Просто если бы в Латвии такой спектакль поставили, всю бы эту группу приняли и для начала провели бы профилактическую беседу, но они бы точно остались без финансирования, театр был бы закрыт и так далее. Потому что так издеваться на госсимволами, над страной – покажите мне государство, в котором Кремль вот так виден или Сенат, и тут же театр, который за государственные деньги глумится абсолютно… Три часа это продолжалось. Я отсидел, потому что главный герой пригласил. И когда мне сказали: пойдем, я тебя с Костей познакомлю, я сказал: больше ноги моей здесь не будет, не то, что руку пожать», – рассказал Шахназаров.

Писатель также обратил внимание, что теперь не только он задается вопросом – «где мы находимся», потому как сейчас «вот эти нарывы все начинают показывать себя как никогда». «Народ начал задавать тот же вопрос, что я задал 8 лет назад – а мы где находимся вообще? Опять же на примере… Был такой борец-«яблочник»… Он в день гибели нашего героя генерала Романа Кутузова написал: дай Бог, не последний. Я это заметил, придал огласке. Ему дали возможность, скажем так, выехать в Израиль. Он уже открытым текстом оттуда – вот хорошо, еще один корабль подбили и так далее. Таких масса именно на блогерских полянах, а мы ничего не делаем. А они действительно сеют и раздрай, какую-то неуверенность», – констатировал Шахназаров.

«Абсолютно согласен, в России (есть) свобода слова. Я выступал перед студентами МГИМО, МГУ, они принимали с таким настроем либеральным. А когда я им на фактах показывал, что ты в Латвии только рот откроешь – и к тебе приедут, (говорят) – да у вас там что творится. А сейчас вообще говорят – творится караул… Латвийская полиция безопасности мониторит все соцсети. За «лайк» в поддержку (специальной военной) операции приезжают домой – вы там отличились в соцсети… На каком основании?.. я говорю это на полном серьезе», – подчеркнул писатель.

При этом Шахназаров уточнил, что не является сторонником таких радикальных методов. «Но в наше время, сейчас в роковой момент в некоторой степени нет никаких серых тонов или полутонов. Есть черный цвет и белый. И когда люди каждый день задают одни те же вопросы – а они не вернутся, если вернутся, как же мы будем? Пишут абсолютно нормальные простые люди. Неужели нельзя как-то сказать людям – мы поняли, кем являются эти товарищи, которые уехали, их больше здесь не будет. Если они будут – запрет на профессиональную деятельность. Потому что уже восхищаются кем… А украинцы в этом плане молодцы, там пойди восхитись гибелью генерала украинского где-нибудь в соцсети, посмотрим, чем это закончится», – отметил он.

«А у нас говорят – ну, понимаете, какой-то переходный период. Причем, это говорят люди, я понимаю, которые говорили, что «Эхо Москвы» несет глубокие смыслы. Я внимательно слежу за судьбой тех, кто уехал, кто находится в Латвии. Информации очень много, как они ходят по Юрмале, в кабаках собираются, ведут посиделки, называют себя новыми латышами. У меня друг в Москве, который часто бывает в Латвии, говорит: я знаю, как их там ненавидят местные русские. Потому что, грубо говоря, если мы здесь вата, там вата-вата-вата такая, что вообще караул. Они готовы их разорвать… Я на питерском форуме внимательно слушал президента и вот эта фраза: не будет, как прежде, – она так прозвучала интонационно жестко, давая понять многим и многим, что возврата действительно невозможно», – сказал Шахназаров.

Как считает писатель, России пора учиться закручивать гайки. «Россия богата не только недрами, но и талантами. И есть кем заменить людей на эстраде, и можно возродить кинематограф, если не выходить на съемочную площадку и думать о том, как попилить, а не снять кино. Есть огромный потенциал у страны. Просто вот этот момент – если бы не произошла СВО, еще года 2-3, ну может быть 5, но был бы момент с Советским союзом. Я по поводу Советского союза скажу одну вещь… мы прекрасно видели, как этот разрыв между элитой и народом увеличивается, насколько эта машина не может остановиться в своей подаче информации, мягко говоря, не правдивой. Поэтому мы шли к этому. Но в Союзе умели закрутить гайки, а нам как-то надо сейчас этому поучиться», – полагает он.

«Я 47 лет прожил в Латвии и приехав сюда был очень удивлен. Нельзя так распускать именно людей, которые решили, что у них есть свой круг, который самоназначает писателей, режиссеров, бесталанных, причем, абсолютно. Вот тоже [Алвис] Херманис, к которому сбежала [Чулпан] Хаматова, – ну, бывает такое у режиссера… получился один спектакль «Рассказы Шукшина». Все, он после этого не выстрелил. Он поехал во Францию, в Англию, там на уровне предпросмотра все закончилось. С [литовским театральным режиссером Римасом] Туминасом этот случай – реально человек говорил, чтобы бомбы падали на ваши головы и Путин уйдет и так далее. Ну, наконец-то закрыли пьесу. Но до сих пор идет борьба и мне угрожали», – рассказал писатель.

«Они не успокоились, они продолжают «Их кампф» – я называю, по-другому не назовешь. Разрушение этого круга порочного – это залог будущего, потому что они бьют прицельно, четко по нашей молодежи», – заключил Шахназаров.

Москва, Мария Соколова

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