Роскачество в шоке от ванильного пломбира

Роскачество впервые с 2018 года провело исследование ванильного пломбира. За пять лет качество мороженного стало хуже, говорится в отчёте на портале организации.

«Одно из самых распространенных опасений – что при производстве пломбира могут использовать растительные жиры. Покупатели также опасаются, что мороженое готовят из некачественного сырья, а заявленная на упаковке масса нетто может не соответствовать фактической. Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, Роскачество провело исследование ванильного пломбира в 2018 году, тогда изучили мороженое 34 самых популярных у россиян торговых марок (ТМ). В 2022 году еще раз провели исследование пломбира ванильного. В этот раз изучили продукцию 38 ТМ (из них 13 ТМ исследовали повторно, чтобы понять, изменилось ли качество мороженого)», – сообщили в организации.

По результатам исследования были отозваны сертификаты качества, выданные в 2018 году трем торговым маркам. Кроме того, было выявлено незаконное использование российского Знака качества одним из производителей. Высококачественным признан только один пломбир производителя из Московской области. «К пломбиру прочих торговых марок у экспертов возникли различные замечания», – говорится в сообщении.

В частности, признаки фальсификации растительными жирами выявлены в мороженом 7 из 38 торговых марок. В 2018 году фитостерины выявили лишь в товарах 2 ТМ.

Превышений допустимых норм по антибиотикам не выявлено, но следовые количества присутствуют в мороженом 3 ТМ. Исследование 2018 года показало превышение норм по этому показателю у 2 торговых марок, в продукции еще 6 обнаружили следовые количества антибиотиков, не превышающие установленные законом нормы.

Бактерии группы кишечной палочки выявлены у товаров 6 ТМ. Пять лет назад бактерии встретились только в одном мороженом.

«Из позитивного: ни в 2018, ни в 2022 году не обнаружены золотистый стафилококк, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонелла) и листерии, а количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало установленных законодательством норм», – отметили исследователи качества.

По вкусу, запаху и цвету замечания возникли к большинству исследованных товаров. У экспертов нет претензий по органолептике к мороженому 16 ТМ.

В мороженом 2 ТМ заявленное содержание сахарозы не соответствовало фактическому. В 2018 году этот показатель у всех производителей соответствовал заявленному на упаковке. «Сахарозаменители и подсластители (аспартам, сахарин, цикламовая кислота, ацесульфам калия и сукралоза) в исследованном мороженом не выявлены», – добавили в Роскачестве.

Москва, Андрей Дорофеев

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