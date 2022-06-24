Между Москвой и Крымом будет курсировать еще один поезд

Дополнительный поезд №194/193 Москва – Симферополь начнет курсировать с 4 июля. Как сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», состав будет осуществлять перевозки до 1 октября.

«Поезд будет курсировать с 4 июля по 1 октября и состоять только из купейных вагонов. Стоимость билетов фиксирована и не меняется в зависимости от спроса», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что в состав поезда включены 15 купейных вагонов. Стоимость проезда по всему маршруту на нижней полке составит 9003 рубля, на верхней полке – 8271 рубль.

Из Симферополя первый поезд отправится 4 июля в 22:25 и прибудет на Павелецкий вокзал Москвы через день в 17:00. С Павелецкого вокзала Москвы поезд отправится в первый рейс 7 июля в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующие сутки в 14:26. Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву – 42 часа 35 минут. Поезд будет курсировать через день.

Для организации нового поезда перевозчиком были взяты в аренду дополнительные вагоны. Благодаря этому в направлении туда и обратно на весь период курсирования в продажу дополнительно поступит 43 тысячи билетов.

«Таким образом, всего маршруту Москва – Симферополь с июля и до конца сентября будет курсировать четыре поезда: один двухэтажный и три одноэтажных (включая поезд сообщением Москва – Севастополь)», – добавили в пресс-службе компании.

Москва, Андрей Дорофеев

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