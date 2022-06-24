Выпускной: движение в центре Москвы перекроют

Движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто в предстоящие выходные, 25-26 июня. Как сообщили в главном управлении ГИБДД ГУ МВД по городу Москве, это связано с празднованием школьных выпускных.

«В связи с проведением в центральной части города бала «Выпускник», будет ограничено движение транспорта. 25 июня с 08:00 часов и до окончания мероприятия: ул. Ильинка. С 23:50 часов 25 июня до 00:20 часов 26 июня: ул. Варварка, пл. Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, наб. Софийская, наб. Раушская, наб. Москворецкая, наб. Кремлевская», – говорится в сообщении.

Бал «Выпускник» пройдет в Кремле 25 июня. Традиционно в программе предусмотрено пять площадок (Александровский сад, Сапожковская площадь, Кремлёвский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор) с выступлением популярных артистов и диджеев.

Москва, Андрей Дорофеев

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