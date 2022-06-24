Москва готовится к экстремальной жаре

Московские экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Согласно прогнозам синоптиков, в выходные дни и в понедельник в Москве ожидается экстремальная жара. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения», – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

С 25 по 27 июня в столице ожидается в дневные часы 30-32 градуса тепла.

Специалистами будет усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, контроль систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи.

Городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. При необходимости будет проводиться аэрация: в жаркую погоду это помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

Как сообщили СМИ в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, ее сотрудники с сегодняшнего вечера по 27 июня из-за жаркой погоды будут бесплатно раздавать питьевую воду на вокзалах и станциях.

Воду можно будет получить в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово» и «Тушинская» сегодня с 16:30 до 18:30, в субботу – с 9:00 до 11:00, в воскресенье – с 16:00 до 18:00, в понедельник, 27 июня – с 16:30 до 18:30.

Москва, Андрей Дорофеев

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