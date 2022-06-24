Автолюбители готовы платить? В России созрел запрос на расширение ОСАГО

В России подавляющее большинство автовладельцев ожидают улучшения условий полиса ОСАГО для большей защищенности и более полной компенсации убытков в случае ДТП. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» общероссийского народного фронта Петр Шкуматов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день создан работающий механизм, который позволяет не переплачивать за страховой полис.

«Во всех страховых компаниях сейчас используется индивидуальный тариф. Сейчас можно выбрать по соотношению цена-качества то, что устраивает автомобилиста… Вся инфраструктура рассчитана на развитие конкуренции между компаниями. Мы проводили соцопрос две недели назад среди тех людей, которые покупали ОСАГО в последние три месяца. Для 44% опрошенных полис стал дешевле, 56% сказали, что полис стал дороже. Так и работает механизм индивидуализации ОСАГО, когда полис стимулирует аккуратное, безаварийное, нормальное вождение. А те водители, которые водят опасно, которые часто попадают в аварии, конечно же, по справедливости должны платить больше», – пояснил Шкуматов.

При этом эксперт обратил внимание, что россияне готовы платить больше за расширение набора опций ОСАГО для более полной компенсации убытков в случае ДТП. «По данным соцопроса, 85% водителей не просто готовы платить больше от 1 тысячи до 3 (тысяч рублей) сверху в год, но водители ожидают улучшения ОСАГО. То есть, люди хотят, чтобы ОСАГО полностью страховало ответственность водителей и готовы за это доплачивать. О чем идет речь: у нас в ОСАГО были такие особенности введены по непонятным причинам, видимо, чтобы удешевить сам продукт, – это так называемая амортизация, износ. На текущий момент для старых автомобилей это 50% выплаты от стоимости новых запчастей», – пояснил он.

«Плюс еще ко всему прочему у нас довольно небольшие лимиты страхования. Предел по выплатам по железу – это 400 тысяч, по жизни и здоровью – 500 тысяч. И люди сами готовы добровольно оплачивать расширение, улучшение ОСАГО, чтобы чувствовать себя на дороге более защищенным. Люди давно задумались над тем, что полис должен быть индивидуальным не только в части тарифа, но и в части набора тех опций, той защиты, которую предоставляет ОСАГО на дорогах», – уточнил Шкуматов.

Как отметил эксперт, основным мотивом для запроса на расширение пунктов страхового полиса стала недостаточность выплат страховщика пострадавшему водителю. «Страховая компания после ДТП по единой методике расчета проводит оценку ущерба и выплачивает по правилам ОСАГО некую сумму потерпевшей стороне. Если водитель получил по закону 100 тысяч рублей, а ущерб у него составил 150, то в этом случае водитель заказывает альтернативную экспертизу страховой компании и подает в суд на виновника, взыскивает с него 50 тысяч рубелей. Именно это стало мотивом для очень многих автомобилистов, чтобы люди начали искать расширения ОСАГО, чтобы полис покрывал ущерб максимально полностью, то есть без амортизации с какими-то повышенными лимитами», – отметил он.

«Люди готовы за это платить, потому что осознали, что мы сейчас живем в другой парадигме. Если сейчас по ОСАГО выплаты не хватает, то в этом случае пострадавший может подать в суд на виновника. Это 100% гарантировано выигрышно дело. Более того, очень многие автоюристы, которые раньше судились со страховыми компаниями, сейчас переквалифицировались и судятся с автомобилистами – виновниками ДТП, отсуживая эту разницу между выплатой по ОСАГО и реальной суммой ущерба. Здесь созрел очень большой запрос на то, чтобы ОСАГО стало лучше, более полно компенсировать убытки», – заключил Шкуматов.

Москва, Мария Соколова

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