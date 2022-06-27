Любители каршеринга совершили в Москве десятки тысяч нарушений

Пользователи арендованных автомобилей совершили в столице за первые пять месяцев текущего года почти 44 тысячи административных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Сотрудниками ДПС пресечено почти 44 тысячи административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей «каршеринг», в том числе – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а также управление арендованным транспортом лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Правоохранители также выявили 10 фактов управления арендованным транспортом по подложной регистрации в приложениях сервиса краткосрочной аренды. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». За подобное деяние злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщали, что с начала года в Москве было зафиксировано 194 тысячи административных правонарушений, совершенных водителями такси.

Москва, Андрей Дорофеев

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