Жара: москвичей призвали поменьше находиться на открытом пространстве

Жаркая сухая погода сохранится сегодня в столице. Власти советуют горожанам меньше находиться на солнце и пить больше воды, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В понедельник, 27 июня, в Москве сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха поднимется до 31-33 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Москвичам в жару советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства и меньше времени проводить на солнце. В центрах социального обслуживания открыты комнаты прохлады, где можно переждать пик жары.

Городские службы переведены на особый режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Усилен контроль за электросетями, системами вентиляции и охлаждения воздуха. Вечером и ночью коммунальщики обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

В пик жары поливомоечные машины проводят аэрацию воздуха, направляя струи воды вверх. Это помогает охладить дорожное полотно и воздух, нагревающийся от асфальта.

Москва, Андрей Дорофеев

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