Синоптики обещают скорый спад жары в Москве

Показания термометров в дневные часы в Москве со вторника перестанут превышать 30-градусную отметку. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

«Днем во вторник в Москве ожидаются более комфортные 26-28 градусов, по области 24-29 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Избавление от сильной жары будет связано со сменой антициклонов. Вместе с новым антициклоном с севера придет более прохладная воздушная масса. Дневные показания термометров уже не будут превышать 30-градусные отметки, ночи станут прохладнее. Самым комфортным окажется день среды, а вот затем мы почувствуем прогрев воздушной массы», – уточнили синоптики.

Ночью в среду и четверг, 29 -30 июня, в Москве ожидается 10-12 градусов, в центре города 14-16 градусов, по области 7-12 градусов.

Днем в Москве в среду 24-26 градусов, по области 21-26 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. В четверг днем в столице 25-27 градусов, в Подмосковье 23-28 градусов. Ветер северный 6-11 м/с.

В пятницу и субботу, 1-2 июня, темное время суток ожидается 10-15 градусов, днем 24-29 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.

Сегодня в Москве столбики термометров в тени поднимутся до 33 градусов, в Подмосковье – до 35 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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