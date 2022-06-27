Житель Подмосковья продавал на Чукотку несуществующие снегоходы

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа признал 37-летнего жителя Московской области виновным в трёх эпизодах мошенничества на сумму ущерба более одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Чукотскому автономному округу.

«По версии следствия, обвиняемый создал в сети интернет сайт по продаже снегоходов, которые якобы были собраны в России, но из импортных запчастей. При этом их цена, причём с доставкой по Чукотке, была в разы меньше рыночной», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы ввести потенциальных покупателей в заблуждение относительно своих истинных намерений, злоумышленник в различных социальных сетях создал личные профили, где разместил от имени вымышленных граждан сообщения с положительными отзывами о своём сайте.

«Клиентам, которые заинтересовались возможностью приобретения снегоходов, он говорил, что главным условием сделки является полная оплата техники по безналичному расчёту. Получив от покупателей деньги, псевдопродавец исчезал», – добавили в полиции.

От действий мошенника пострадали трое жителей Чукотского автономного округа. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Суд назначил жителю Подмосковья наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»