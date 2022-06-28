Шереметьевские таможенники изъяли у жителя Гонконга часы за 6 млн рублей

Гражданин Гонконга пытался незаконно ввезти в Россию из Катара наручные часы стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Катар – Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили 34-летнего гражданина Гонконга, который пытался провезти через таможенную границу дорогостоящие наручные часы известного бренда. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию», – говорится в сообщении ведомства.

При досмотре багажа пассажира таможенным инспектором были обнаружены наручные часы Audemars Piguet. Мужчина пояснил, что приобрел данные часы в 2018 году в Москве и их стоимость составляет 985 тысяч рублей. Однако, согласно заключению таможенного эксперта, украшение является абсолютно новым, без признаков износа и его стоимость – свыше 6 млн рублей.

«В действиях гражданина Гонконга усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», – отметили в пресс-службе.

Таможенники напомнили, что беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро и общим весом до 50 кг. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.

Москва, Андрей Дорофеев

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