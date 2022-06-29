Еще один дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Крым

Дополнительный поезд из Москвы в Симферополь начнет курсировать с 1 июля. Состав будет ходить до 2 октября, сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 38 тысяч мест (в направлении туда и обратно на весь период курсирования», – говорится в сообщении.

Поезд № 563/564 будет отправляться с Киевского вокзала Москвы ежедневно в 21:30 и прибывать в Симферополь в 23:05. Время в пути составит 49 часов 35 минут. Состав проследует через Тулу, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону (станция Первомайская). В Крыму поезд будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.

В обратную сторону поезд будет отправляться из Симферополя в 13:35 и прибывать в Москву в 13:57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты.

На первоначальном этапе в поезде будет пять вагонов (два плацкартных и три купейных), в дальнейшем возможно увеличение состава до девяти вагонов.

Таким образом, по маршруту Москва – Симферополь с июля по конец сентября будет курсировать пять поездов: один двухэтажный и четыре одноэтажных.

Москва, Андрей Дорофеев

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