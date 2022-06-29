Банный бизнес: вокруг удмуртского предпринимателя разгорается скандал

Вокруг бывшего депутата Госсовета Удмуртии, предпринимателя Юрия Бычкова разгорается скандал. Бизнесмен, занимающийся в регионах России строительством бань, попал в поле зрения правоохранительных органов после провала очередного проекта в Подмосковье. Как пишет интернет-газета «Версия», сотрудница компании Бычкова направила заявление в органы внутренних дел об угрозах в адрес нее и членов ее семьи со стороны предпринимателя.

Издание отмечает, что такие неблаговидные действия бизнесмена могут быть характерными для его деятельности. Бычков известен в ряде регионов сомнительной попыткой создать обширную сеть банных комплексов, которые якобы способны приносить весомую прибыль. При этом, как говорится в статье, ряд его проектов вызывает много неприятных вопросов.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Если на просторах интернета вам попадется интервью с вальяжным мужчиной средних лет, который с энтузиазмом рассказывает о многовековых традициях древнегреческих и древнеримских терм – это наверняка будет Юрий Федорович Бычков. Строитель по образованию, предприниматель и депутат по роду деятельности. Ну, а по призванию, вдохновению и – собственному пониманию своей личности – главный в стране эксперт по баням, саунам и прочим водным процедурам.

Юрий Бычков долго был депутатом Госсовета Удмуртии. Возглавлял строительную компанию «Мастер», к которой благосклонно относилось руководство поволжской республики. Но руководство однажды сменилось, в депутаты Бычков больше не прошел. И вот тогда наступил момент озарения. Случаются же такие «звездные часы человечества», когда исторический или не очень исторический персонаж оказывается в нужное время в нужный час.

Юрий Бычков довольно успешно построил многофункциональные банные комплексы в родном Воткинске и столице республики – Ижевске. И понял, что это все не просто так.

«Воткинские термы» и «Ижевские термы» – многофункциональные комплексы, стены которых недаром украшают репродукции классической живописи с изображением римских терм. Их основатель многое позаимствовал из опыта древних», – рассказывается в презентационном тексте.

Не каждый решит, что любой гамбургер – это непременно «Биг Мак». Не каждый копировальный аппарат – Xerox. Но не таков Юрий Федорович. Он вдруг осознал, что термы – это его личное изобретение и соответственно достояние. И ничтоже сумняшеся зарегистрировал франшизу – «Городские термы». И пар пошел. Обдав своим жаром всю страну.

Термальный лоточник

После успеха в Воткинске и Ижевске, Юрий Бычков решил идти дальше. Для начала в родном Поволжье – соседнем Татарстане. Из просто предпринимателя и строителя Бычков стремительно и неумолимо превращался в гуру банного дела и бизнес-визионера. А статусу надо соответствовать. «Что сделала компания Amazon? Создала совершенно иной механизм продажи товара. Что сделал Стив Джобс? Придумал революционный гаджет… мы очень предприимчивые и умные – в этом наш талант, который нужно использовать», – скромно рассуждает Юрий Бычков. В интервью ведущему татарстанскому СМИ он пророчит Казани до 10 терм. Обещает термы в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. И, конечно, предлагает всем купить свою великолепную франшизу. Которая чудо как хороша: «Она включает огромный пакет документов уровня «Макдоналдс» или KFC. Последний был для нас эталоном, когда мы создавали франшизу. KFC является лидером в части пищевого франчайзинга, мы в числе лидеров в части отдыха, так как у нас доступно, массово и есть хорошая окупаемость».

Кстати, франшиза Бычкова обходится клиентам на порядок дороже, чем франшиза, приведенного им в пример KFC. Куриные окорочка «по-кентукски» можно продавать, заплатив чуть больше 48 тысяч долларов. Бычкову платят десятки миллионов рублей. Ну и работать «по куриной» теме с вами будет огромная команда профессионалов. Многие, кто работал с Бычковым уверяют, что его основная «команда», включая самого гуру состоит максимум из пяти человек. Есть у этой команды и занимательная особенность: передовой женский отряд. Когда клиент готов к сотрудничеству, сам Бычков от проекта отстраняется, а деталями согласования начинают заниматься его собственные «Ангелы Чарли». Говорят, что эти дамы по своей целеустремленности и настырности вполне могут конкурировать с «торпедами» из 90-х. При этом сам Бычков при первом знакомстве производит впечатление вполне договороспособного человека.

Сайт «Городских терм» сулит инвесторам окупаемость за два года, увеличение проходимости торговых центров в два раза, вечный источник дохода, а также благодарность современников и память потомков. Ну, а самое главное – абсолютное знание и детальную проработку проекта. Для инвестора все это очень привлекательно. Зачем с нуля разрабатывать проект, в котором заведомо так много подводных камней? Ведь это гидротехническое сооружение, коммерческий объект со с множеством сложных деталей: от организации администрирования, до безопасности. А у Юрия Бычкова вроде бы есть все. От брендбука до должностных инструкций персоналу. Платишь один раз, а потом получаешь дивиденды. На словах все хорошо. Тем более, что проекты разработаны не кем-нибудь, а кайзером термальной архитектуры из Германии – Виктором Хельфером. О нем мы еще поговорим.

Что касается Татарстана, то в Казани и Елабуге строек Бычкова, как мы не искали, найти не смогли. В Набережных Челнах строительство идет, но похоже, что Юрий Федорович к нему отношения не имеет. Зато завершается строительство терм в Нижнекамске. Изначально речь шла об инвестициях в размере 250 млн рублей. Потом мелькала цифра в 400 млн. И вот сейчас, накануне очередного открытия в июле, в прессе сообщается о том, что бюджет объекта составит 600 миллионов рублей. При этом не обошлось и без многократных уточнений сроков сдачи. Инфляция инфляцией, но рост бюджета более чем в два раза заставляет задуматься о качестве проработки проекта. Тем более, что Бычков в нижнекамском проекте выступил еще и в качестве генерального подрядчика. Профессиональный строитель все же. И в данном случае две ипостаси Бычкова вступили между собой в жесткий профессиональный конфликт. Автор концепции Бычков хорошо знает, что лето – самый «сладкий» сезон для подобных комплексов. Но профессиональный строитель Бычков, видимо, не может в очередной раз не подвезти заказчика со сроками. Такой вот вялотекущий когнитивный диссонанс.

Франшиза или не совсем?

Говорят, что у Юрия Бычкова уникальный талант продажника, а значит, хороший дар убеждения. Без этого в его деле никак: если не убедишь инвестора, что окупаемость составляет 2-3 года, франшизу можно и не продать. И Юрию Федоровичу приходится убеждать, поддавать, так сказать, пару на каменку. Правда, чем дальше, тем больше случается осечек.

В 2019 Бычков примчался в Калугу с очередным проектом терм. Строить их он обрался в историческом для города здании бывшего колхозного рынка. Среди горожан и власти распространялся слух, что Бычков должен был получить это здание в кулуарах то ли ПМЭФ, то ли Сочинского форума от самого калужского губернатора Артамонова. Надо сказать, что бывшее здание рынка само по себе – вдохновляющее. Там есть купол. Видимо, наличие купола очень воодушевляло Бычкова: купол – прямая историческая дорога к опыту древних греков и римлян. Но горожане и администрация напор Бычкова не оценили. Хотя тот «старался». «Помните, в парке «Трансвааль» купол обвалился? Людей поубивало. Так вот, там теперь двухэтажный бассейн», – вроде бы и не надо такое говорить людям, представляя проект. Но великий маркетолог Бычков, по словам очевидцев, непримянул ляпнуть примерно такое. Ну вот как такое можно заявить, представляя проект терм под старым куполом? Но Юрия Федоровича жители не смущали, он на них шипел и все ссылался на договоренность с губернатором. «Убежденность, что все решается именно звонком к губернатору – это важный штрих к портрету Юрия Бычкова, который все-таки заставляет задуматься, а вдруг все действительно решается именно так – звонком губернатору?», – удивлялась местная пресса.

В итоге в 2021 году в Калуге таки были открыты термы. Другие. Они построены в другом месте и к ним Бычков отношения не имеет. Горожанам судя по отзывам в сети новые термы нравятся. Если зайти на сайт, то можно обнаружить, что услуги, разнообразие типов бань и ценовая политика комплекса вполне себе похожи на ижевский вариант Бычкова. Возможно, в Калуге не найти упомянутых выше классических картин с изображением древнеримских терм, но это можно отнести к недоразвитости вкуса калужан. Видимо, их вкусовые сосочки так и не смогли распознать то, что давно вкусил удмуртский банный гуру. Ну или поры не раскрылись.

Пожалуй, калужская история – ключевой момент, чтобы разобраться в истинных позициях, которые занимает на рынке корифей банных практик. «Калужские термы» развиваются и работают без всякой франшизы. То есть, бизнес-практика доказывает: для того, чтобы успешно развивать подобные комплексы, покупать франшизу у Юрия Бычкова совсем не обязательно. Тем не менее, в 2019 году, выходя на рынок Татарстана, Юрий Федорович докладывал республиканской прессе, что он продал чуть ли не 60 франшиз. Но пока что-то не видно, чтобы хоть одна десятая заявленного была реализована. Судя по всему, это является фирменным стилем Бычкова. Юрий Федорович, по словам контрагентов, может неожиданно использовать коммерческие данные любого проекта без разрешения. Просто для убеждения новых клиентов при продаже своей франшизы. При этом ему ничего не стоит взять самый «жирный» по коммерческим показателям месяц. И для достоверности выложить детальную информацию в экселевском файле. Каждый клиент Бычкова должен быть готов к тому, что на рынке он может встретить всю свою коммерческую информацию. Если вам предлагают проект для комплекса скажем где-нибудь за полярным кругом и он выглядит странновато. – удивляться не стоит. Ведь изначально он мог быть сделан для какого-нибудь подмосковного города. И если на стадии реализации проекта, представитель компании Бычкова вдруг предложит использовать дизайнерскую штукатурку вместо обыкновенной – тоже не надо впадать в ступор. Ведь в моменте это может сулить гораздо больше барышей, чем тщательная проработка особенностей местности где-нибудь в Карелии.

Также если клиент вдруг не найдет с ним общий язык и решит расстаться – он, как нам кажется, может быть уверен в том, что в публичный доступ будет вынесен и творчески дополнен весь негатив. В выгодном для Бычкова ракурсе. Количество таких примеров сопоставимо с количеством проданных франшиз.

Одну из таких франшиз купил оператор известного торгового центра. Ситуация выглядела примерно так: оператор потратил несколько десятков миллионов на франшизу и проект. Компания Бычкова должна была, в свою очередь, стать оператором термального комплекса в этом ТЦ По словам собеседника издания, сначала все было хорошо. Бычков производил впечатление увлеченного и вовлеченного партнера, который готов вникать во все детали. И даже смело экспериментировать. Получается, исключительно за счет инвестора. Бычков всегда рассуждал о термах, как о комплексе из наружных и внутренних сооружений. То есть, должны быть, например, и уличные, и внутренние бассейны. Но именно в том торговом центре возможности построить наружные бассейны не было. Вроде бы это слом концепции? Но нет. Юрий Федорович убедил своего франчайзи в том, что все в порядке и можно обойтись и без уличных сооружений. Не очень понятно, откуда взялась такая уверенность, особенно учитывая, что стоимость проекта составила сотни миллионов рублей? Гений Хельфера? Собственное желание провести эксперимент за чужой счет? На стадии строительства начался конфликт. Выяснилось, что проработка проекта оставляла, мягко говоря, желать лучшего. Инвестору пришлось дополнительно нанять архитектурное бюро. Бычков же предлагал брать материалы подешевле, по «воткинско-ижевской схеме» и делать «все как там». Вплоть до «классических картин». А со СНИПами, противопожарной экспертизой и прочими деталями надо было разбираться «по ходу пьесы».

В итоге франчайзи предпочел расторгнуть договор. Разбирательство переехало в арбитражный суд. Судебная тяжба разрешилась не в пользу Бычкова. Таким образом, получается, суд своим решением фактически признал, что франшиза – это не «ноу-хау», а скорее, маркетинговый ход. У редакции была возможность ознакомиться с решением суда. Концепция терм теперь успешно реализуется без участия Бычкова, о котором бывший партнер больше не хочет вспоминать. Самого Юрия Федоровича можно поздравить только с тем, что за чужой счет он получил возможность экспериментально воплотить одну из своих «искрометных идей». Ведь все финансовые риски несет инвестор. В отличие от Бычкова, который деньги за франшизу уже получил.

Кстати, в другом своем проекте, в подмосковном городе Видное, Юрий Федорович Бычков опробовал и «подход» наоборот. Термы там окрылись только с уличными бассейнами. И снова невероятная уверенность в успехе. Неужели все дело в гении Виктора Хельфера? Как и обещали, давайте поговорим о нем.

Виктор Хельфер, тайный и гениальный

Скептикам и сомневающимся следует понимать, что все проекты Юрия Бычкова – не плод какой-то самодеятельности. Со слов Бычкова, их создает, курирует и окормляет Виктор Хельфер, немецкий архитектор. «У нас таких архитекторов нет. Это профессионал высочайшего уровня, талантливейший человек, очень, кстати, любящий Россию. Он немец, выходец из СССР, возглавлял крупный архитектурный институт в Алма-Ате», – рассказывает Бычков о таинственном немце.

Ни один контрагент Бычкова, с которыми нам удалось пообщаться, Виктора Хельфера никогда не видел. Он не появлялся на совещаниях, с ним не вели телефонных разговоров и переписки в электронной почте. Ни один клиент не заключал с ним договоров. Не известен ни один проект, созданный Хельфером за пределами России. Да и в России имя Хельфера своим таинственным флером связано только с именем Бычкова. Не знают герра Виктора и в западных архитектурных сообществах. Один из собеседников высказал предположение, что реальный Виктор Хельфер все же существует, но Юрий Бычков либо уже не прибегает к его услугам из соображений экономии, либо и вовсе ими не пользовался, а просто «юзает» иностранное имя для пущей убедительности.

Но какие-то следы Виктора Хельфера все же нашлись. В 2011 году на сайте строительной компании Бычкова «Мастер» появляется сообщение: «Для проведения авторского надзора, за ходом реализаций проекта приехал немецкий архитектор Виктор Хельфер. Он дал свои замечания и отметил, что проект реализовывается хорошо». Емко. Глубоко. Профессионально. Там же можно обнаружить чуть ли не единственную фотографию немецкого гения вполоборота на среднем плане.

Вспоминается исторический анекдот про подпоручика Киже, который ярко описан Юрием Тыняновым. Из-за графической ошибки придворного писаря в документах возник фантомный «прапорщик Киж». Императору Павлу понравился офицер с необычной фамилией и он исправно повышал его в званиях. Когда Киж дослужился до полковника, Павел решил с ним познакомиться перед производством в генералы. Подчиненным пришлось доложить, что офицер скоропостижно скончался и прибыть на аудиенцию не может. Император вздохнул и сказал: «Жаль, хороший был офицер». Благодаря Юрию Бычкову Виктор Хельфер, видимо, тоже живет жизнью подпоручика Киже. Правда, в его карьере бывают не только взлеты, но и падения.

В 2018 году Виктор Хельфер сделал новогодний подарок жителям Ижевска. В центре города по его проекту появился ледовый городок «Сказбург». Башенки, горки, забор из горбыля. Вход платный. Ижевчане городок раскритиковали. Уже после новогодних праздников глава Удмуртии Александр Бречалов также выразил недовольство. «Перегородить центральную площадь, сделать такой забор – эстетически это выглядело очень и очень некрасиво…».

В соцсетях появилось немало недовольных откликов по поводу «Сказбурга» имени Бычкова – Хельфера за забором. «Только вышек с пулемётами не хватает по периметру и колючки». Это безобразие! Кому пришло в голову построить это «чудо» на площади и обнести его горбылём? Ещё бы колючей проволокой огородили, – возмущается пенсионерка Татьяна Борисова. Смущала и входная плата в 200 рублей за билет. Впрочем, Юрий Федорович Бычков не смутился и ответил жителям, что горбыль в целом должен был быть потолще. Как в Древней Руси. Но денег не хватило. Вот так, дешевым горбылем, в творческом портфолио Виктора Хельфера была пробита очередная брешь.

Как рассказали наши собеседники, их всегда несколько смущало, что проекты Виктора Хельфера были сделаны в дизайнерских, а не в профессиональных архитектурных программах. Детали картинки на изображении были маркированы на русском языке, зато на рамке печать – на немецком. ФирмА, как говаривали когда-то фарцовщики советской поры. Кроме того, проекты отличались явно слабой проработкой деталей: только графическая картинка расположения помещений. Но Бычков просил за них весьма приличные деньги. Его компания выставляла счет, а Бычков объяснял, что платит немцу наличными. И по этой «уважительной» причине подтвердить, что деньги достаются именно германскому зодчему, Юрий Федорович не мог. Видимо вдохновенный зодчий трудился без всяких лишних формальностей.

Злые языки поговаривают, что реальный «Виктор Хельфер» проживает где-то в Ижевске и фамилия у него какая-то простая и очень русская. А трудится этот «Хельфер» в обычной ижевской компании простым дизайнером.

Но всем нам, а особенно Юрию Бычкову, конечно, приятнее думать, что в этом большом глобальном мире творит Виктор Хельфер. Единственный архитектор, который знает толк в термах. Гениальный, как Корбюзье и неуловимый, как снежный человек. Правда никаких рисков, относительно того, заработает ли проект – он, конечно, не несет.

Видное – невидное

«Дизайнерские проекты от Виктора Хельфера», добравшись до Москвы, вновь пересекли МКАД в обратную сторону и достигли Подмосковья. Их довелось посмотреть и испытать на себе застройщикам ТРК Галерея 9-18 в подмосковном Видном. Компания Бычкова должна была построить и запустить очередные термы. До 20 видов бань и саун, 3 бассейна под открытым небом, 3 в крытом комплексе. СПА, кафе, зоны отдыха и развлечений. По условиям договора, арендная плата для Бычкова должна была составить 10% от выручки. Ну а выручка напрямую зависит и от эксплуатируемой площади. Компания Бычкова из 8300 квадратных метров похоже, освоила только 58%. То есть около 4 тысяч квадратных метров оставались стоять в бетоне. Предназначенные в том числе и для теплых внутренних бассейнов. Помните, выше мы рассказывали о том, как Юрий Бычков экспериментировал в Москве, запустив термы без уличных бассейнов. В Видном все вышло с точностью до наоборот. Появлялась информация, что термы начали работать без теплых внутренних бассейнов. Стоит ли говорить, что выручка от не полностью освоенного помещения была куда меньше ожидаемого. Как и арендная плата. Однако Бычкова это вполне устраивало. Ведь его цель, как мы понимаем, – использовать площадку в качестве витрины для продажи своих франшиз. А вкладываться в ремонт «теплой зоны», поддержание эксплуатации комплекса в нормальном состоянии, судя по всему, в его планах не было. Чуть ли не все руководство Бычкова заключалось в организации маркетинговых мероприятий, направленных на поддержание имиджа сакральной ИДЕИ доступных терм. Он занимался организацией очередных чемпионатов по коллективному парению. То есть делал все, чтобы беспрестанно продавать и продавать свои франшизы. Ведь не каждый потенциальный клиент готов поехать в Удмуртию для того, чтобы воочию убедиться в том, что именно Удмуртия – Родина терм, как смело написано в одном из буклетов Бычкова.

К слову сказать, Галерея 9-18 для Видного – самая привлекательная площадка для арендаторов. И с ними, мягко говоря, проблем не было. В итоге, после нескольких осмотров и предупреждений появилось уведомление о прекращении договора. Ведь вопреки обещаниям ремонта так и не сделано. Надо сказать, что с человеческих позиций Бычкова долго не трогали: увещевали и уговаривали. Такая бесконечная затяжка времени, не злоупотребление ли доверием? По словам собственника помещений, на старте отношений за счет собственных средств были проведены работы на сумму около 150 млн руб. чтобы подготовить их для нового арендатора.. Сами помещения были переоборудованы, переделаны инженерные системы, установлена новая газовая котельная, получены дополнительные мощности и многое другое.

И несмотря на уже сделанные огромные вложения, было принято решение выплатить компании Бычкова все их затраченные деньги в соответствии с условиями договора. То есть, еще раз. Получается, что Бычкову были готовы вернуть абсолютно все, что он потратил! Лишь бы не иметь дело с недобросовестным арендатором. Собственно говоря, это вовсе неудивительно. К этому моменту чаша терпения переполнилась. Еще на стадии строительства стало очевидно, что специальными знаниями Бычков не блещет, зато всегда горазд ухватить то, что плохо и даже не очень плохо лежит. «Курируя» проект, Бычков не забывал выставлять крутые почасовые счета за работу своих «крутых» спецов. Которые в это же время вели еще пару других объектов и, к слову, получали обычную для Воткинска зарплату.

Итак, Бычкова в Видном попросили на выход. И судебная и бизнес-практика показала, что объект в Видном от этого только выиграет – цели собственника и цели посетителей комплекса одинаковы, но кардинально отличаются от целей продавца франшиз.

А что Бычков? Предсказуемо заявляет о рейдерском захвате, и якобы даже начинает «прессовать» собственника рассказами о том, что вот прямо сейчас за него «впрягутся» силовые генералы, знаменитый миллиардер-рантье, популярный блогер. А еще прогрессивная мировая общественность и практически Совбез ООН. А как же иначе? В логике Бычкова такой бизнес – лакомый кусок. Кто же любит признавать свои ошибки? Бычков явно не из таких. И тем более трудно признать, что кто-то не хочет за свой счет оплачивать чужие непомерные амбиции.

И его очень заносит. В распоряжении редакции имеется заявление, зарегистрированное органами внутренних дел. Оно подано от лица одной из сотрудниц компании Бычкова. Бычков, узнав, что застройщик разрывает договор, потребовал от нее достать из сейфов всю текущую документацию и деньги. Сотрудница в свою очередь, резонно возразила, что помещение опечатано и сделать она этого не может. Банный гуру не нашел ничего лучшего, как пригрозить и бухгалтеру, и ее детям. Говорят, что для Бычкова – угрозы и хамство – может быть обычным делом.

Когда во время коллективного парения, кого-нибудь из любителей баньки случайно обжигает, опахальщика обычно меняют. А тут сплошь и рядом – перебор с паром. Стоит ли удивляться, что экс-депутата и мастера поддать жару гонят из бизнеса повсюду?

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»