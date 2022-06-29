Черногория экстрадировала в Россию подмосковного педофила

В Россию из Черногории экстрадирован гражданин РФ, обвиняется в насильственном преступлении в отношении несовершеннолетней жительницы Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что преступление было совершено в 2020 году на территории домовладения в городском округе Луховицы Московской области. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.

«Подозреваемый скрылся от правосудия за границей, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. На основании запроса ГУ МВД России по Московской области в октябре 2021 года К. объявлен в международный розыск и в том же месяце задержан на территории Черногории», – сообщила Волк.

Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры России, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН для доставки в Москву.

Москва, Андрей Дорофеев

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