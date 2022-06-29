Максим Шугалей на премии «Медиаперсона года» рассказал о помощи детям-сиротам Донбасса

Выступая на церемонии вручения премии «Медиаперсона года», российский ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о гуманитарной помощи, которую он оказывает жителям Донбасса, и о планах открыть приемную в Луганской народной республике, чтобы нуждающиеся в помощи люди имели возможность ее получить.

В 2022 году Максим Шугалей оказался в числе победителей премии «Медиаперсона года». Лауреатов выбирают из числа тех, о ком журналисты рассказывали на страницах издания «Комсомольская правда». Премия присуждается в 15 номинациях, затрагивающих наиболее важные сферы общественной жизни, такие как политика, общественность, медицина, спорт, культура и городская жизнь.

Произнося речь на церемонии награждения, глава Фонда защиты национальных ценностей затронул наиболее актуальные сегодня вопросы, связанные с оказанием поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик, пострадавших от агрессии киевского режима. Шугалей отметил, что постоянно посещает города Донбасса и передает местным жителям гуманитарную помощь, в том числе детям-сиротам, оставшимся без родителей.

«Можно сколько угодно принимать или не принимать происходящее, но истина в том, что националисты начали убивать русских. Один из таких страшных примеров случился в конце апреля, когда при украинском обстреле погибла мать четверых детей. Я не мог оставаться в стороне и принял решение взять их под свое крыло, буду всячески им помогать. Также я планирую открыть приемную в Стаханове, чтобы все местные жители, которым нужна какая-либо помощь, могли прийти туда и получить ее», – заявил Максим Шугалей.

Напомним, в конце февраля Вооруженные силы России начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, направленную на защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности границ РФ. В настоящее время российские политические и общественные деятели, в числе которых и Максим Шугалей, оказывают активную поддержку жителям территорий, освобожденных от украинских националистических батальонов.

Москва, Екатерина Попова

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