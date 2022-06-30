Неполная биологическая безопасность: в Госдуме сообщили о некоторых итогах работы опасных биолабораторий США на Украине

В России биологическая безопасность может оказаться под угрозой, так как законодательство в этой области выполняется не в полной мере. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины Ирина Яровая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее данным, начало специальной военной операции приостановило направленную именно против России военно-биологическую работу Пентагона.

«Решение президента Владимира Владимировича Путина о проведении спецоперации в защиту жителей ДНР и ЛНР, поддержанное нами и всеми гражданами России, позволило приостановить опасную военно-биологическую деятельность Пентагона на территории Украины. Мы были заинтересованы в том, чтобы не только изучить документы, представленные Минобороны, но и предложить алгоритм самостоятельного поиска доказательств. В этой связи депутатами Госдумы было предложено найти дополнительно свидетелей опасной деятельности, которая осуществлялась на территории Украины, и истребовать дополнительные документы», – отметила Яровая.

Парламентарий сообщила, что целый ряд свидетелей дали показания о работе военных лабораторий на территории Украины. «Сегодня мы можем говорить с уверенностью о том, что эта деятельность осуществлялась высококвалифицированными специалистами Пентагона, что были задействованы целый ряд служб, которые были аффилированы с Пентагоном, и которые в качестве тренеров осуществляли свою деятельность на территории Украины… Кодирование специалистов подтверждает, что у них был опыт работы именно с биологическим оружием», – подчеркнула она.

«Кроме того, на основании показаний свидетелей и документов, которые мы от них получили, мы можем с полной уверенностью говорить, что были существенно нарушены требования безопасности самих лабораторий, которые создавались на Украине», – констатировала вице-спикер Госдумы.

Яровая также обратила внимание, что «впервые был проведен анализ тех отчетов, которые представлялись США и Украиной в рамках исполнения КБТО, в которой выявили явные несоответствия и сокрытия информации». «В свете свежих заявлений, которые были сделаны вчера [главой НАТО Йенсом] Столтенбергом, а также представителями НАТО, которые относят Россию к числу своих врагов, мы можем с полной уверенностью говорить, что их заявления о создании с 2014 года дополнительных объектов военной инфраструктуры НАТО – это и объекты, которые созданы на территории Украины. Военные биологические лаборатории США – сегодня фактически уже военные объекты НАТО, которые представляют особую опасность, непредсказуемость, которые работают в режиме особой секретности и несомненно в любой момент могут быть использованы в качестве полигона для нанесения в том числе непредсказуемых и непредвиденных бактериологических атак», – уточнила Яровая.

Кроме того, парламентарий обратила внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина, что в России не в полной мере исполняется закон о биологической безопасности. «Этот закон мы приняли в 2020 году, с 2022 года он вступил в силу. К сожалению, не все положения этого закона нашли свое реальное воплощение, хотя целый комплекс мер, которые были предложены, направлены на реальный, текущий мониторинг биологической безопасности и принятие комплексных мер», – заключила Яровая.

Планируется, что этой осенью парламентская комиссия представит итоговый доклад о своей работе и досье по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Москва, Мария Соколова

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