Начало июля в Москве будет жарким

В течение ближайших двух суток температура воздуха в Москве и Подмосковье снова превысит средние многолетние значения. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

«В столичном регионе будет еще пара комфортных ночей и дней с близкой к норме температурой. В выходные воздушные массы будут прогреваться, и показания термометров повысятся – в дневное время до 26-31°, станут теплее и ночи. Значения средней суточной температуры станут выше средних многолетних значений на 4-5°. Атмосфера станет неустойчивой, и местами прошумят кратковременные дожди», – говорится в сообщении синоптиков Гидрометцентра.

В четверг, 30 июня, ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная температура в Москве 24-26°, по области 22-27°. Ветер северный 6-11 м/с.

1 июля прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ночью в Москве 10-12°, в центре города 15-17°, по области 8-13°. Днем в Москве 23-25°, по области 21-26°, ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

В субботу, 2 июля, переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве 10-12°, в центре города 15-17°, по области 7-12°. Днем в Москве 27-29°, по области 24-29°, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 3 июля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве 16-18°, в центре города 20-22°, по области 13-18°. Днем в Москве 29-31°, по области 26-31°, ветер северо-западный, северный 3-8 м/с.

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков, ночью 13-18°, днем 26-31°, ветер слабый. Во вторник, 5 июля, также переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 15-20°, днем 26-31°, ветер западный 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»