Проезд в центре Москвы ограничат в связи с празднованием Дня ВДВ

Столичные власти 2 августа ограничат проезд в районе Кремля в связи с празднованием годовщины образования ВДВ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«В связи с проведением на территории города мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск Российской Федерации будет ограничено движение с 6.00 до 13.00 по улице Ильинка, с 6.00 до 16.00 по площади Васильевский Спуск», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция столицы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»