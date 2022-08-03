С видом на Крымский мост: второй дополнительный поезд будет ходить из Москвы в Керчь

Дополнительный поезд № 587/588 Москва – Керчь начнет курсировать 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезд будет состоять из арендованных одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он будет курсировать через день с 11 августа по 10 сентября 2022 года. Продажа билетов уже открыта», – говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться со станции Керчь Южная Новый парк в 1.50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15.55 на следующий день. Он проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу. Даты отправления: 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31 августа, 2, 4, 6, 8, 10 сентября. Время в пути составит 38 часов 5 минут.

В обратную сторону поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы в 00.40 и прибывать на станцию Керчь Южная Новый Парк через день в 21.20. Даты отправления: 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31 августа; 2, 4, 6, 8 сентября. Время в пути составит 44 часа 40 минут.

Стоимость проезда от Москвы до Керчи составляет в плацкартном вагоне – 4296 рублей (с бельём), в купейном вагоне – 7226 рублей (верхняя полка) и 8769 рублей (нижняя полка).

«Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14,5 тысяч мест», – добавили в компании.

Это второй дополнительный поезд на маршруте Москва – Керчь. Первый дополнительный поезд между этими городами начал курсировать с 27 июня.

Москва, Андрей Дорофеев

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