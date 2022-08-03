Вернули из забвения: подо Ржевом нашли и опознали погибшего красноармейца

В ходе исследования братского захоронения подо Ржевом поисковики отряда «Пионер» и «Поискового движения Москвы» нашли и опознали погибшего здесь во время Великой Отечественной войны осетинца.

Фото: страница ПО «Пионер» «ВКонтакте»



Результативный раскоп в братском захоронении на территории Ржевского района Тверской области поисковики сделали в конце июля. Из мокрой грязи удалось достать не только останки погибшего красноармейца, но и медальон, в котором хорошо сохранилась самодельная записка с подробной информацией о его хозяине. Им оказался Христофор Губиев 1920 года рождения, уроженец села Оджора Юго-Осетинской автономной области. Его мама, заполняя в 1950-м году анкету на розыск, указала, что сын пошел в армию стрелком. Однако в своей записке Христофор уточнил, что был санинструктором. Точный день его гибели не известен, но поисковикам удалось уточнить много других интересных деталей.

– В записке также указан г. Сталинир, видимо он там работал или учился, и оттуда призывался, – рассказали в «Пионере». – Сталинир или по местному Сталинири – это столица автономии. Такое название существовало с 1934 по 1961 годы, а до этого и после столица носила более известное название – Цхинвал(и). С 2020-го года указом президента Южной Осетии в памятные дни Великой Отечественной Войны официально разрешены оба названия. Христофор Григорьевич был призван в ряды Красной Армии по возрасту на срочную службу в ноябре 1940-го. Сам боец в записке указывает свою воинскую должность как санинструктор. И конечно же, гордо пишет, что он комсомолец!

Фото: записка с личными данными из капсулы, источник – страница ПО «Пионер» «ВКонтакте»

Поисковики смогли в кратчайшие сроки разыскать и родственников погибшего красноармейца. На родине у него осталась младшая сестра, у которой позже родились четверо детей, и они не забывали про дядю, погибшего на фронте.

– У Христофора была младшая сестра Вера Григорьевна, у нее – два сына и две дочери, – отметила Алена Маньшина из «Поискового движения Москвы». – В семье хранят память о Христофоре! Недавно позвонил племянник.

Кадр из фильма «Ржев»



Такие находки для Ржева давно перестали быть редкостью, за время войны на этой территории погибло очень много бойцов Красной армии. Тяжелые сражения по освобождению территории от фашистов здесь длились почти 15 месяцев. Подробнее о том, как они протекали можно узнать из фильма «Ржев» Игоря Копылова. Художественное произведение основано на повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Будучи на фронте писатель сам участвовал в освобождении данной территории, и долгие годы вынашивал планы о том, чтобы рассказать правду о тех боях. Конечно, книгу нельзя назвать документальной, однако многие персонажи из нее оказались реальными людьми. Как например ротный Евгений Пригожин, взявший со своими людьми деревню, но понесший такие потери, что больше не мог отбиваться от немцев. Однако неумолимый приказ из штаба требовал, чтобы он продолжал отстаивать населенный пункт. А как, когда у тебя ни людей, ни пушек, ни боеприпасов?

Снимать «Ржев» помогал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, который оказался внуком того самого ротного. Неудивительно, что создатели вложили душу в кино, сделав все, чтобы подвиги наших дедов не остались в забвении. Как не пропало и имя Христофора Губиева, почти 80 лет пролежавшего в ржевской земле. Теперь его похоронят со всеми почестями, полагающимися бойцу, а родственники наконец-то точно узнали, где закончился его боевой путь.

Москва, Анастасия Палей

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