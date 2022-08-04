Ненавидит русских: консула Норвегии выдворяют из РФ

Консула Норвегии Элизабет Эллингсен выдворяют из России за русофобские высказывания. Об этом говорится в комментарии официального представивеля МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«4 августа в МИД России был вызван Посол Королевства Норвегия Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля с.г., позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания».

В министерстве отметили, что приняли к сведению заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого инцидента, однако подчеркнули, что «после произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно».

Ранее в соцсетях появилось видео скандала, который устроила Эллингсен администрации отеля. Возмущаясь необходимостью подождать, пока горничные закончат уборку номера, она заявила, что ненавидит русских. «Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», – добавила консул.

Москва, Андрей Дорофеев

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