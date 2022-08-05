Актер Болонев поделился совместным фото с Пригожиным и Шнуровым на Донбассе

Российский актер Георгий Болонев выложил в Сеть совместную фотографию с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и музыкантом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Снимок, сделанный предположительно в одном из городов ЛНР, был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», – прокомментировал фотографию актер.

Никаких подробностей о новом фильме со своим участием Болонев пока не представил. Вероятно, съемки пройдут на Донбассе и будут описывать события российско-украинского конфликта, полагают авторы ряда Telegram-каналов, однако подтверждений этому пока нет.

Одной из последних известных ролей актера стал персонаж Корт в фильме «Турист». Кроме того, известность и любовь зрителей Болонев заслужил ролью командира СОБРа в сериале «Невский. Тень архитектора».

Москва, Екатерина Попова

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