«Еще большой вопрос…» – Китай может стать триггером для отказа Индии от нейтрального статуса в отношении России

Нейтралитет Индии в противостоянии России и Запада оказался под вопросом с возможностью крена в ту из сторон, которая больше сможет предложить. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Никотин в эфире радио «Изолента». По его оценке, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является частью американской стратегии по сближению с Дели.

Никотин обратил внимание, что политика США по отношению к Китаю в последнее время претерпела «очень серьезный сдвиг». «Генри Киссинджер, который еще при Ричарде Никсоне (президент США в 1969-1974 гг) был госсекретарем США, обрисовывал такую вот треугольную дипломатию – концепцию, что если США хотят доминировать, то Вашингтону надо дружить с Китаем так, чтобы Китай дружил с Россией поменьше. То есть, взаимоотношения США должны быть с Китаем лучше, чем у России и Китаем. И вот сейчас мы видим воплощение того, что полностью наплевали на советы Киссинджера нынешние люди, которые определяют внешнюю политику США», – пояснил он.

«То, что они (США) сделали, уверен, что Си Цзиньпин (председатель КНР) не забудет. Потому что это такой плевок перед 20-м съездом, где Си Цзиньпин должен пойти на третий срок, который он себе готовил тщательно, отменяя ограничения в 2018 году. Вот просто для Китая – это настолько символически было сделано. Наплевав на все заявления, просто Пелоси садится на Тайвань и делает ряд заявлений о том, что США всегда будут там поддерживать демократию, намекая, что вот, смотрите, мы своих союзников не сдаем... Но при этом тут же [Энтони] Блинкен, госсекретарь [США], выходит – ну, мы же придерживаемся политики одного Китая, вы что!» – отметил Никотин.

Политолог полагает, что этот демарш США стал частью плана по склонению Индии отказаться от нейтрального статуса в отношении России и присоединиться к западным санкциям. «У Индии и Китая началось обострение за счет США. Ведь там и 2020 году был конфликт пограничный, в ходе которого уже погибали люди. И то, что США решили еще и на эту точку надавить… Если смотреть в хронологию, когда начались все события на Украине, встал вопрос: а какую сторону займет Индия? И Индию прям вот старались склонить, вспомните, как туда летал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании), он там еще в такой традиционной индийской одежде старался склонить Индию, что вот нужно присоединиться к санкциям – мы готовы сотрудничество предложить. США тут же сказали, что вот вы же у России вооружение закупаете, мы вам предоставим наше вооружение, давайте, присоединяйтесь к санкциям. Не получилось», – подчеркнул он.

По словам эксперта, Индия сейчас становится ключевым регионом, через который разыгрывается «китайская карта». «Сейчас вот пытаются надавить на фоне Китая: вы против Китая можете не выстоять, у вас есть там пограничный конфликт в Кашмире, вечный конфликт с Пакистаном, и вот давайте-давайте, присоединяйтесь, мы вам поможем против Китая. Просто Индия еще входит в такой, не оборонительный альянс, больше разведывательный альянс, куда входят в том числе и США, и Великобритания», – пояснил политолог.

В этой связи Никотин обратил внимание на совместные с США военные учения в Индии у границы с Китаем. «Там есть такой китайский участок Аксайчин. Он связывает синьцзянский район и тибетский. Это два главных района с точки зрения китайского сепаратизма, поэтому это ключевой участок. И то, что США именно там проводят учения вместе с Индией, планируют провести и они их проведут, конечно, это очередной такой вот тычок, что вот вы не сверхдержава. Сверхдержава – США, они проводят учения там, визит Пелоси на Тайвань инициировали, это такие символические вещи», – подчеркнул он.

«Индия старается как-то здесь нейтралитет поддерживать, потому что им нужны российские ресурсы и вооружение. Но и понимает Индия, что она между двух фронтов находится – между Пакистаном и Китаем. И вот здесь на какую чашу весов будет больше положено – со стороны России или со стороны США, еще вопрос. Кто Индии сможет больше предложить, чтобы Индия выбрала для себя какой-то вариант сотрудничества с какой-то страной?» – заключил Никотин.

Москва, Мария Соколова

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