Пасмурно: синоптики определили, какой будет погода в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе ожидается переменная облачность, которая в начале недели будет сопровождаться осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели обойдется без дождя.

«Влияние атмосферного фронта в столичном регионе будет ощущаться в начале недели. Он обеспечит передышку от жары, в его зоне пройдут дожди. Затем погоду начнет определять западный антициклон. Дожди прекратятся. Ночи станут прохладнее, но дневной прогрев воздуха вновь позволит показаниям термометров увеличиться», – отмечают синоптики.

Сильный дождь возможен ночью во вторник, 9 августа. Температура в Москве опустится до 14...16°, по области – до 12...17°. Днем облачно с прояснениями. Вероятен кратковременный дождь. В Москве прогнозируется до 21...23°, по области – 20...25°. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с.

В среду, 10 августа, ожидается переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью до 14°, днем – до 24-25°.

В четверг, 11 августа, вновь переменная облачность, но без осадков. Ночью в Москве до 10°, по области – 7...12°. Днем в столице и Подмосковье до 26°. Ветер северный 3-8 м/с.

В пятницу, 12 августа, без осадков, ночью 9...14°, днем 23...28°, ветер слабый. В субботу, 13 августа, без осадков, ночью 10...15°, днем 25...30°. Ветер прогнозируется слабый.

Москва, Светлана Антонова

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