«Рынок реагирует крайне негативно»: глава отраслевого союза оценил ввод системы прослеживаемости зерна в России

Лавиной штрафов и лишением земельных наделов грозит аграриям решение Минсельхоза РФ о введении в России с сентября системы прослеживаемости зерна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, отрасль реагирует на такое решение кабинета министров крайне негативно, учитывая, что ни система, ни крестьяне не готовы к введению такой системы.

«Это барьер, это затраты. У всех крестьян и так денег нет. Мы что хотим?! Еще убавить им денег в кармане! Ну, давайте – вводите. На этом настоял Минсельхоз. Был же проект постановления правительства, и для меня в некотором смысле удивление…он бы вывешен на общественное обсуждение в рамках оценки регулирующего воздействия, и был убран оттуда усилиями Минсельхоза. Получается, министерство отменило решение правительства. А оно же не просто так, не с неба свалилось. Были обращения РСПП, Торгово-промышленной палаты о переносе сроков. Система не готова, она выдает кучу ошибок», – пояснил Злочевский.

Глава союза считает, что единственным последствием по итогам нововведения станет «лавина» штрафов за неисполнение параметров этой системы. «Когда чиновники, которые занимаются этой системой, ее налаживанием, вещают, что у нас в августе 80% уже зарегистрированы – это же 80% – на пилотные регионы. Мы что не понимаем, что там очень маленький ареал? А с сентября она у нас по всей стране пойдет гулять… Ну, в пилотах дожали опять же чиновничьими усилиями, чтобы зарегистрировались... Я на самом деле склонен сомневаться даже в этих, чересчур оптимистичных 80%», – полагает он.

«А мы понимаем адекватно, что у нас доступ к высокоскоростному Интернету в сельских территориях имеют менее 80%? Как они будут соблюдать параметры этой системы прослеживания, когда у них там Интернета надо ждать нормального? Это ж надо специальных людей нанимать… Где у крестьян деньги, чтобы специальных людей сажать за компьютер, организовывать рабочее место и вести эту систему, вносить туда постоянно параметры? Ну, какой-то не очень, мне кажется, адекватный срез информации поступает со стороны разработчиков... Надо реально на вещи смотреть! Барьер, он и есть барьер. Затраты, они и есть затраты», – подчеркнул эксперт.

При этом Злочевский подчеркнул, что крайне негативную реакцию рынка на новую систему усугубляет перспектива для аграриев лишиться земли. «Рынок реагирует крайне негативно. Более того, сейчас будет волна, и она по осени, в том числе, когда эта система прослеживания вступит в силу. Это будет очень мощным ударом по системе взаимоотношений между арендаторами и владельцами земельных ресурсов, паев. Все, кто занимается производством зерна, оплачивают стоимость аренды этих земельных наделов пайщикам, которым эти земли принадлежат. Оплата из конечных результатов – получили зерно, продали и заплатили пайщикам. Когда это нормальная, рентабельная продажа, то и пайщикам перепадают нормальные деньги. Сейчас в нынешней обстановке пайщики не получат ничего. Нет источника для окупаемости этих арендных отношений», – пояснил глава зернового союза.

«А пайщик, когда не получит свои деньги, он может просто отобрать и выставить в рынок этот земельный надел. И вот когда мы получим «лавину» предъявленных паев, а найти на них адекватного, нормального арендатора – это большой вопрос и в нынешней схеме по окупаемости… Ну, кто рискнет?! Раньше, в условиях нормальной рентабельности так обычно поступали слабенькие производители. Они не могли заплатить пайщикам. Пайщик вынимал из-под их аренды свой кусок земли и сдавал его в аренду более сильному. И так происходили перетеки земель со слабых производителей сильным. А кому сейчас?! Сейчас сильные – слабые», – констатировал эксперт.

«И эта проблема будет только нарастать, если не предпринять решений адекватных. А тут еще бьем! Ведь надо понимать, что сейчас начнется «лавина» штрафов по несоблюдению. И эта лавина штрафов ляжет самым тяжелым бременем, в первую очередь, на слабых, которые не способны эти штрафы оплатить. Но паи из-под них уйдут», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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