Глава Минфина РФ заявил о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о высоких рисках сбалансированности федерального бюджета. Об этом глава министерства сказал на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», – пояснил Силуанов, слова которого цитирует пресс-служба Минфина РФ.

Министр уточнил, что плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. «Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере», – сказал Силуанов.

В своем выступлении министр также обратил внимание, что в текущих условиях при формировании параметров федерального бюджета обеспечивается сбалансированный подход, который предполагает временное использование средств Фонда национального благосостояния, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройке хозяйственных отношений, отметили в Минфине РФ.

В пресс-службе также уточнили, что заседание рабочей группы прошло накануне. Были рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно.

Москва, Светлана Антонова

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