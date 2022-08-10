«Стоит ждать серьезных последствий»: Африка стала новым полем столкновения России и Запада

Африка сейчас стала еще одним полем битвы России и Запада. Такое мнение высказала политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова в эфире радио «Изолента». По ее словам, в настоящее время африканский континент поднялся в мировой повестке дня до Украины и Тайваня.

«Африка – сейчас пространство новой геополитической битвы, и даже если проанализировать европейские издания, малийские и американские, то мы увидим, что Африка начинает занимать довольно большой слой в новостной и аналитической повестке. И это один из главных разделов, наряду с разделами под названиями «Тайвань» и «Украина». Африка сейчас – это поле столкновения нескольких идеологий, цивилизаций, и борются за нее не только Франция и Россия, но туда также приходят мягкими шагами США», – пояснила она.

Платонова обратила внимание на визиты в Африку госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Франции Эммануэля Макрона, которые совпали с поездкой на континент главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Главное заявление Макрона было, что Россия – это последняя держава колониальная в мире. Удивительное лицемерие, потому что Макрон приезжал, чтобы колонизировать, поставить под особое влияние, контроль… Россия сейчас авангард антиколониализма. Поэтому надо сказать, что Макрон потерял шанс на возрождение франц-Африки. Крайне непопулярный президент – теперь и в Африке. Поэтому в Буркина-Фасо масштабная манифестация против французского присутствия. Думаю, стоит ждать серьезных последствий от этого, потому что африканцы уже перешли от слов к делу», – отметила она.

Как считает эксперт, на фоне Франции политика России в Африке воспринимается как экспорт безопасности и суверенитета. В качестве примера Платонова привела Мали, где вчера состоялась передача российских самолетов и вертолетов. «Для Мали сейчас Россия представляет собой экспортера безопасности. Малийцы, как никто другой, нас поддерживают на континенте. При приходе российских военных сразу же произошла очень серьезная трансформация в области безопасности. В связи с чем сейчас многие малийцы, эксперты, в том числе и правительство, говорят, что Франция культивировала хаос, чтобы управлять и контролировать Мали. Поэтому Мали – это яркий пример, как Африка начинает свое освобождение от колониализма. Казалось бы, колониализм давно в прошлом, но Франция держит под собой довольно большую сеть африканских руководителей через коррупционные связи. И вот Россия сейчас начинает процесс освобождения Африки», – отметила она.

«Африка здесь не является объектом, она является субъектом, она пробуждается. Возможно, пробуждается, как Россия сейчас, когда мы обретаем действительно субъектность и решением об СВО, мы встали на ноги. Мы проявили свою полную политическую субъектность, силу и полноту. И вот Африка так же», – заключила Платонова.

Москва, Мария Соколова

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