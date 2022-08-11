Москве снова пообещали жару

В ближайшие дни в московском регионе воздух снова будет прогреваться до 30 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, вероятность дождей в предстоящие пять дней будет минимальна.

В пятницу, 12 августа, ночью ожидается до 13°, днем до 28-29°. В субботу, 13 августа, ночью в Москве до 14°, по области – до 15°. Днем температура воздуха поднимется до 30°.

В воскресенье, 14 августа, ночью прогнозируется до 16°, днем – 31°.

В начале новой недели, 15 и 16 августа, ночью 14…19°, днем 27…32°.

Москва, Светлана Антонова

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