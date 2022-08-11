Июль в России вошел в топ-5 самых теплых

В России июль 2022 года стал таким же теплым, как и июль прошлого года. Как сообщил Гидрометцентр России, по средней температуре воздуха эти месяцы замыкают пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

Синоптики отметили, что июли 2021 и 2022 года на 2,4° холоднее рекордно жаркого июля 2010 года.

Второй в рейтинге самых жарких оказалась температура в азиатском регионе России (вместе с 1991 и 1998 гг.). Теплее на этой территории был только июль 2012 года на 0,1°. Заметно теплее обычного была в этом году погода на севере Европейской территории России и на большей части Дальнего Востока, и несколько холоднее нормы – на юге Сибири и Чукотке.

В целом, средняя температура июля в Северном полушарии Земли с точностью до 0,1° повторила высшее достижение, установленное ранее в 2016, 2019, 2020 и 2021 гг.

Москва, Светлана Антонова

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