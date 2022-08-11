«Светлое будущее»: уверенность россиян в завтрашнем дне снова опустилась до нуля

Индекс экономической уверенности россиян обвалился до нуля в период с 01 по 07 августа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты исследовательского проекта холдинга «Ромир», эксперты которого проанализировали динамику влияния социально-экономической ситуации на человека.

«В период с 01 по 07 августа индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения. Это на 7 пунктов меньше, чем неделей ранее. Почти половина людей стабильно оценивают срок стабилизации ситуации в стране в течение года и более», – говорится в сообщении «Ромира».

Источник: сайт холдинга «Ромир»

Исследователи отмечают, что отрицательная динамика прослеживается, как и среди телезрителей, так и среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве основного источника информации.

В «Ромире» пояснили, что индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

Трекинг осуществляется на базе Единой панели данных Ромир с участием только верифицированных россиян. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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