«Фашистская сущность»: в Госдуме оценили намерение ЕС закрыть въезд для граждан России

Возможный запрет для россиян совершать поездки в Европу продемонстрирует фашистскую сущность ЕС. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его оценке, такая сегрегация сравнима с апартеидом в ЮАР.

Матвейчев обратил внимание на осуждение европейцами Иосифа Сталина за переселение целых народов по принципу коллективной ответственности, который сегодня сами же культивируют. «Дескать, Сталин такой же фашист, как и Гитлер, потому что он не разбирался, например, про крымских татар – кто из них был коллаборационистом, а кто нет, а просто брал и всех выселял куда-то. Или кавказские народы, что это абсолютно недопустимо, что это то же самое, что Гитлер. Потому что Гитлер ненавидел всех евреев, независимо от того хороший-плохой – просто по национальному признаку все плохие», – пояснил парламентарий.

«Говорили нам многократно всякие европейцы, что они там против Путина, еще что-то, а вообще они дружат с российским народом. Ну вот, мы теперь видим, что идет абсолютная по сути дела сегрегация, абсолютный национализм, коллективная ответственность. Это тот же апартеид – то, за что Нельсон Мандела сидел (в тюрьме 27 лет) в свое время, и которого Барак Обама (экс-президент США) приезжал хоронить и чествовал», – констатировал Матвейчев.

«Только недавно они кричали BLM (Black Lives Matter) в защиту черных, в защиту меньшинств, что нельзя обижать их. Мы виноваты, говорят французы, что угнетали негров в Африке, разве можно так нам было делать, мы же были колонизаторами, мы были белые господа, нам теперь стыдно, мы теперь готовы негров пустить во Францию, в Евросоюз и так далее. Похоже, у них правая рука не знает, что делает левая. Говорят про защиту, а, с другой стороны, вот русских всех поголовно мы не будем пускать в Евросоюз», – подчеркнул депутат.

По его мнению, такие действия Европы являются проявлением фашизма. «Получается, Европа без фашизма не может – надо кого-нибудь обязательно ненавидеть. Это были при Гитлере евреи, сегодня – это русские. И недаром Европа породила этого Гитлера, и недаром вся ему покорилась, и недаром воевала на его стороне, что вот эта их фашистская сущность, а именно считать себя расой господ, а на всех остальных смотреть как на людей второго сорта, – это все осталась», – заявил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают новый пакет санкций против России, в том числе возможность прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Сегодня МИД Эстонии объявил о закрытии границ для граждан РФ с выданными страной шенгенскими визами.

Москва, Мария Соколова

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