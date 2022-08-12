«Абсурд и маленькие злые карлики»: бывший зам генсека ООН выступил за разрыв дипотношений России и Латвии

Решение полностью зависимой от Запада Латвии, которая сравнима с небольшим микрорайоном Москвы, объявить Россию спонсором терроризма является тестом Европы и США на политическую решимость Кремля. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе сегодня в эфире радио «Изолента». По его оценке, такое решение является абсурдом с точки зрения международного права, и ответ на него должен быть жестким.

«Нужно реагировать максимально жестко и просто разорвать дипломатические отношения с этой страной. Давайте посмотрим, что такое Латвия – это меньше, чем 2 млн населения страны. Это примерно не самый большой микрорайон Москвы. Плюс, ее политический вес минимальный в мире да и в Европе. Полностью зависит от Запада страна, не имеющая своего собственного мнения ни по каким вопросам. То, что они сделали, наверняка им кто-то подсказал… Я считаю, что нужно максимально жестко, чтобы затем не последовала такая цепная реакция прибалтийских стран – Литвы, Эстонии, там еще кто-то может присоединиться, – вот этих маленьких злых карликов», – подчеркнул Орджоникидзе.

Как считает дипломат, такими шагами Запад использует подконтрольные ему страны для тестирования России на политическую решимость. «Это удобно со всех сторон большим европейским странам. Они таким образом определенно воздвигают какой-то барьер между Россией и основными странами Европы… замысел понятен. Думаю, что так определенным образом тестируют нашу политическую решимость. И думаю, тут надо продемонстрировать нашу как раз политическую решимость в максимальной степени, чтобы неповадно было с Россией «шутить», – сказал он.

При этом Орджоникидзе обратил внимание на недавние заявления сенаторов США, что Россию нужно признать спонсором терроризма. «Это ни в коем случае не совпадение. Дело в том, что американцы сами-то не хотят это делать. В Сенате приняли такую резолюцию, но Госдепартамент не хочет этого делать, понимая, что окончательно рвать отношения с Россией не в интересах США, но нанести какой-то ущерб России, уколоть ее такими булавочными уколами, – это с удовольствием», – пояснил дипломат.

«Это бессмысленно совершенно. А с точки зрения международного права, это вообще абсурд. В международном праве понятия такого просто нет «страна – спонсор терроризма». Для американцев в реальном измерении это ничего не дает, кроме того, что еще более обострить отношения с Россией. И, естественно, когда у вас такие отношения с такой страной, как Россия, то можно ожидать, что эти отношения могут вылиться в какие-то более серьезные проблемы для них», – заключил Орджоникидзе.

Как сообщалось накануне, парламент Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал страны ЕС «прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии». В МИД РФ заявили, что это решение «лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права так называемым порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев».

Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркивала, что патологическая русофобия руководства Латвии уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни ее населения. «Дальше будет только хуже», – заявляла она.

Москва, Мария Соколова

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