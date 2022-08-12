Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной жаре

В ближайшие дни в московском регионе ожидается жаркая погода, будет действовать повышенный уровень пожарной опасности.

«В период с 13 по 14 августа местами, с 15 по 17 августа повсеместно в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-32°», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Синоптики уточнили, что предупреждение действительно до 13 часов 16 августа. Местами будет наблюдаться высокая пожароопасность 4 класса.

Москва, Светлана Антонова

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