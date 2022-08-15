Сторонники партии «Новые люди» провели во дворах Москвы необычную акцию

В минувшие выходные в Москве сторонники партии «Новые люди» провели необычную акцию: 10 0000 активистов во дворах 1 000 многоэтажек высадили цветы. Как пояснил депутат Госдумы Георгий Арапов, таким способом «Новые люди» не только улучшают экологию мегаполиса, но и делают городскую среду дружелюбнее.

Парламентарий обратил внимание, что городские службы занимаются благоустройством централизованно и, что называется, «на широкую ногу» – высаживают рассаду в парках и скверах, разбивают клумбы возле станций метро, вдоль шоссе и бульваров. Что же касается дворов и палисадников, их благоустройство коммунальщики если и проводят, то лишь по остаточному принципу.

«Мы регулярно наводим чистоту и порядок в нашем жилье, но порой забываем, что мир простирается далеко за пределы квартиры, – отметила со своей стороны руководитель московского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко. – Выходя на улицу, ухаживая за клумбами, сажая цветы, мы вместе меняем наш город. Москва – наш общий дом, и в наших силах сделать его лучше».

Источник: пресс-служба движения «Новые люди»

«Прошедшая акция – один из маленьких шагов, которые мы делаем, чтобы наш район стал красивее и зеленее, – рассказывает предприниматель из Крылатского Борис Бальмонт. – Когда вместе собираются мамы с детьми, пенсионеры и молодёжь – это всегда вдохновляет и объединяет».

«У нас в Южном Бутово и жители, и прохожие реагировали очень позитивно, – подтверждает Максим Шатров. – Мимо по улице шла женщина с собачкой. Увидела, подошла, надела перчатки и сама включилась в работу».

«Спасибо «Новым людям», затея и впрямь классная, – делится впечатлениями учительница Алла Шульгина. – Приводить в порядок клумбы собрался весь дом: копали ямки, поливали цветы, радовались и улыбались друг другу. Все прошло очень тепло и дружелюбно, теперь во дворе у нас есть огромный с любовью высаженный цветник».

По словам адвоката Михаила Карпова, подобные акции не только объединяют соседей, но и наглядно показывают: своими силами в городе можно многого добиться.

Москва, Екатерина Попова

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