«Можем получить новую угрозу»: Афганистан остается серьезным риском для России

Проблема с наращиванием производства наркотиков в Афганистане угрожает странам СНГ и Европе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников на пресс-конференции в Москве. По его оценке, социально-экономический кризис в Афганистане не решен – в стране сохраняется риск очередной гражданской войны, на что следовало бы обратить внимание Киеву – чем заканчивается «патронаж» со стороны США.

«Несмотря на обещания талибов (*запрещенное в РФ движение) прекратить наркопроизводство, оно, к сожалению, продолжается. Более того, если посмотреть только данные агентства по контролю за наркотиками Таджикистана, в этом году оборот наркотиков через таджико-афганскую границу увеличился почти в 3 раза. На мой взгляд, прекратить наркопроизводство талибам* крайне сложно. В тех условиях, которых пребывает сейчас экономика страны, наркотики – это единственная возможность получить хоть какие-то деньги», – пояснил Плотников.

При этом эксперт обратил внимание на фактор международных организованных преступных группировок. «Этот куш, который они оседлали много лет, уже десятилетия, – они никогда не упустят, там крутятся миллиарды долларов. Поэтому зря некоторые тешат себя иллюзиями, что, если талибы* дали обещание, все – наркотики афганские перестанут поступать в страны СНГ и в Европу», – отметил он.

«Сейчас появилась еще одна опасность. Есть информация, что начали развиваться подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков. Они требуют гораздо меньше денег для организации, производства, их легче перевозить. Вот сейчас мы можем получить новую угрозу с этой стороны», – подчеркнул эксперт.

Плотников также отметил, что в Афганистане сохраняются риски гражданской войны. «Если талибам* не удастся разрешить политический и экономический кризис, найти общий язык со всем своим народом, не исключаю, что недовольные могут снова взяться за оружие и попытаться найти справедливость так, как афганцы это понимают. Обратите внимание, что сейчас в Афганистане бурный рост народонаселения. Уже на сегодняшний день свыше 38 млн человек…. Не так давно было 18 млн… Несмотря на то, что более 40 лет идут войны, голод, сложные экономические условия, разрушенная медицина, но население прирастает. Сейчас только 2% афганцев старше 60 лет, а порядка 50-60% – точно никто не знает – это молодежь. Если этой молодежи дать $100 и автомат в руки, то она начнет воевать. А в Афганистане никого не надо учить, как обращаться с этим оружием», – констатировал он.

«Надо все-таки дать талибам* шанс попытаться самим решить судьбу Афганистана. Как только в судьбу Афганистана вмешивается кто-то другой, там начинается широкомасштабная война всех против всех. Поэтому со стороны России, конечно мы оказываем и, думаю, будем оказывать помощь афганцам в том, чтобы худо-бедно ситуация там стабилизировалась… Я смотрю с определенным оптимизмом на то, что Афганистану сейчас удастся восстановиться», – отметил эксперт.

«А урок Афганистана за последние 20 лет надо все-таки было бы внимательно проанализировать в Киеве. Как только американцам надоедает их «любимая игрушка», они их бросают. Там начинается хаос и беспорядки. Господину Зеленскому тоже надо (внимание) обратить, чтобы его не постигла судьба Ашрафа Гани (президент Афганистана в 2014-2021 гг.)», – заключил Плотников.

Напомним, ровно год назад 15 августа талибы* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Москва, Мария Соколова

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