«Предпочитают выжидать…» Крупный бизнес в России надеется, что всё вернется к ситуации до 24 февраля

Российский крупный бизнес до сих пор надеется на возврат к ситуации до 24 февраля и не спешит заниматься импортозамещением. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено на пресс-конференции в Москве, которая была посвящена влиянию санкций на страны ЕАЭС. По оценке экспертов, в 30-летнем поклонении Западу «мы во многом забыли часть себя».

В частности, председатель правления Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск-новости» Андрей Кривошеев обратил внимание, что в целом западный санкционный «блиц-крик провалился». «Все рассчитывали, что под напором этих адовых санкций рухнут экономики Белоруссии и РФ, союзная, евразийская экономика. Люди, разочарованные, потерявшие рабочие места толпами вывалят на улицу и снесут, как они говорят, режимы в Москве и Минске, а лучше еще и в Казахстане, Узбекистане и целом ряде стран евразийского пространства, Шанхайской организации сотрудничества и нашего Договора о коллективной безопасности – ОДКБ… Экономики сработали прилично», – отметил он.

При этом журналист подчеркнул, что в Союзном государстве сделано не все, что «наше общество хотело бы от правительств». Кривошеев привел конкретные негативные примеры проектов, тормозом в которых выступает российский крупный бизнес, явно выжидающий в надежде на возврат к ситуации до 24 февраля.

«В Минске есть семь площадок с минимальными обременениями, где был проработан приход российских инвесторов, в том числе крупных и региональных. И сами российские регионы на уровне губернаторов, руководителей субъектов РФ, высказывают заинтересованность занять эти объекты, производить на этих площадках как раз ту самую замену импорта из недружественных стран. Но одно дело – это решимость российских регионов, а другое дело – это опасения российского бизнеса, который не спешит приходить на эти семь, как минимум, площадок. В Белоруссии есть такое опасение и ощущение от этой осторожности крупного российского бизнеса, что российский бизнес до сих пор выжидает – а вдруг ветер переменится, вдруг снова в короткой среднесрочной перспективе удастся наладить отношения с Западной Европой, и все снова вернется на круги своя в виде такого прямого импорта за сверхдоходы от российских энергоресурсов. И сколько бы российское и белорусское правительство не убеждали бизнес, что нет – ни в краткой, ни в среднесрочной перспективе этого не произойдет, бизнес все-таки предпочитает выжидать», – подчеркнул Кривошеев.

Со своей стороны российский журналист, общественный деятель, автор книги «Денацификация Украины» Армен Гаспарян полагает, что «мы во многом забыли часть себя», сделав Запад образцом для подражания. «Я искренне не понимаю, почему, например, у нас преференции всегда давались больше Западу, нежели странам ЕАЭС. И даже сейчас, это тоже поразительно, санкциями обложено все, что только можно, но при этом все равно вот эти поглядывания, подмигивания, что, дескать, все наладится и все переменится. Меня это удручает. Потому что отношение было продемонстрировано. Более чем наглядно! И из этого надо уметь делать выводы. У нас же никогда в своем Отечестве пророка не бывает – не нравится делать выводы из российского урока, хорошо. Давайте тогда сделаем вывод на основе белорусского. Ну посмотрим, что происходило два года, более чем отрезвляющий опыт», – пояснил он.

«Нам нужно, как мне представляется, забыть историю, характерную для 30-летней давности, когда мы, зачастую, в ущерб себе, многолетним, многовековым отношением, кидались сломя голову исключительно в сторону Запада, игнорируя все другие возможности. Вот сейчас очень хорошая история перестроить эти пресловутые маршруты», – считает журналист.

Говоря в целом о санкциях, эксперт обратил внимание на многолетний опыт России. «Мы под санкциями находимся с 1917 года по сути. Поэтому опыт-то накоплен. Вне санкций мы были 4 года – 1942-1944-е и первую половину 1945-го, а все остальное время мы были под санкциями. Они просто по-другому назывались: были экономические ограничения, противодействие экспансии большевизма, потом, например, поправка Джексона-Веника, поправка закончилась и Конгресс (США) объявил следующие пакеты (санкций). Здесь надо понимать, что они не учитывали архетип людей, когда вводили против Белоруссии и России санкции, потому что в традициях как раз будет очень ярое противодействие этому всему. Лучшее, что могли бы сделать, проанализировать опыт Белоруссии. Но даже это оказались неспособны», – констатировал он.

«А теперь мы каждый день читаем… (в западной прессе) подсчет убытков, которые несет Запад. Не спорю, получилось красиво. Наверное, даже хочется плакать, когда глава Германии говорит о том, что она лучше будет пахнуть псиной, чем мыться водой от Путина. Ну вот кто-нибудь слышал подобного рода формулировку из уст министра иностранных дел Германии? Вот это показатель. В России и Белоруссии, слава Богу, с энергетикой и теплой водой все хорошо», – заключил Гаспарян.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»