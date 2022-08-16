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Вторник, 16 августа 2022, 18:37 мск

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Иллюзия обмана: в Подмосковье пройдет первый российский «Фестиваль магии»

Более 50 иллюзионистов с мировой известностью примут участие в первом в России «Фестивале магии», который начнется 3 сентября в Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Двери в мир волшебства откроются на центральной набережной города, где начнется настоящее магическое действие. На разных локациях площадки фестиваля для жителей и гостей города будут подготовлены завораживающие представления от виртуозов иллюзий», – говорится в сообщении ведомства.

Особенность программы фестиваля – интерактивность: каждый зритель сможет не только увидеть эффектные номера своими глазами, но и «почувствовать магию буквально кончиками пальцев», отметили в министерстве. На набережной будут работать «магические» фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя в необычных образах, например, парящего в воздухе человека.

Основное действие развернется на главной сцене, где будут представлены иллюзионные шоу-программы от ведущих мастеров. Зрителей ждут комедийная магия, крупные иллюзии, манипуляции, появление и исчезновение людей, фокусы для детей.

Кульминацией события станет иллюзионное гала-шоу «Звезды магии», в котором артисты представят публике номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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