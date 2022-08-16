В этом фильме есть душевность, человечность: Максим Бриус рассказал, как снимали «Солнцепек» Евгения Пригожина

Режиссер Максим Бриус снял картину «Солнцепек», в работе над которой также принимал участие предприниматель Евгений Пригожин. Он дал интервью газете Утро.ру. В материале Бриус рассказал о том, как снимали фильм, а также об актуальности поднятых в нем тем.

Речь в киноленте «Солнцепек» идет о событиях, происходивших на территории Донбасса в 2014 году. Поэтому тема не могла обойтись без жестоких сцен.

«Изначально он был чуть менее жёстким. Но, когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жёсткие сцены», – поделился Бриус.

Он поделился и тем, что Евгений Пригожин принимал активное участие в съемках. Бизнесмен постоянно вносил необходимые правки в материал. Как правило, они связывались онлайн. Режиссер признается: иногда «и крепкое словцо от него прилетало».

«Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино», – отметил кинодел.

Бриус также отметил, что картина «Солнцепек» предвидела проведение спецоперации на территории Украины. Напомним, 24 февраля началась СВО. Российские военные стали защищать жителей Донбасса от атак ВСУ. Чтобы в последствии солдаты украинских формирований больше не нападали, армия России уничтожает только военные объекты.

Москва, Екатерина Попова

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