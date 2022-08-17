Из Рязани принесло: запах гари досаждает жителям московского региона

Жители ряда районов столицы и Московской области жалуются на запах гари и легкий смог. Это может быть следствием пожара, возникшего ранее в Рязанской области, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В Московской области на сегодняшний день нет действующих торфяных пожаров. После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфяников на территории области и аналогичная ситуация не повторится. В настоящее время, по данным Рослесхоза, в Рязанской области локализован пожар на землях иных категорий, запах от которого, учитывая направление ветра в утренние часы, предположительно и чувствуют жители Москвы и Подмосковья», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшнее утро лесных пожаров на территории Московской области не зафиксировано.

Эту информацию подтвердили в Рослесхозе. В ведомстве также назвали вероятной причиной появления запаха гари пожар в Рязанской области.

В главном управлении МЧС по городу Москве отметили, что управлением мониторинга и лабораторного контроля проводится мониторинг пожароопасной обстановки в столице и территориях, граничащих с Московской областью. Ситуация находится на особом контроле главка.

Москва, Андрей Дорофеев

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