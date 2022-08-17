«В базах не значится»: таинственный мужчина помог спасти краснокнижную птицу в центре Москвы

Мужчина, назвавшийся руководителем несуществующей организации, передал в Центр реабилитации департамента природопользования Москвы чёрного коршуна, занесенного в Красную книгу Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного ведомства.

«Сотрудники ОВД по Тверскому району в 2 часа ночи задержали гражданина с черным коршуном. Полицию вызвал сам мужчина. Со слов задержанного, он является гражданином мира, а также работает директором Реабилитационного центра по оперативной хирургии и реанимации диких птиц. Только вот по базам ОМВД мужчина не значится, его личность устанавливают», – пояснили в департаменте.

Как отмечается, до задержания мужчина ходил по центру и собирал деньги на лечение коршуна. «Своего питомца передал специалистам с удовольствием. Инспектором ОЭК ЦАО составлен протокол изъятия. В настоящее время чёрный коршун находится в Центре реабилитации департамента природопользования», – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что «в целом птица выглядит ухоженной, что делает ситуацию ещё более загадочной».

В ведомстве добавили, что далеко не все истории животных, которые попадают в центр, удается узнать. В частности, канадского волка однажды забрали прямо с Тверской улицы, и до сих пор неизвестно, как он там оказался.

Чёрного коршуна можно встретить в Московской области, в этом регионе они занесены в Красную книгу под 2-й категорией редкости. Кроме того, чёрного коршуна охраняет Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Москва, Андрей Дорофеев

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