Евгений Пригожин предложил помощь сообщившему о возможном суде над ним Bloomberg News

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о готовности принять участие в процессе под кураторством издания Bloomberg, который хочет выявить связь между ним и «ЧВК Вагнера».

Очередной вопрос о связи петербургского предпринимателя с «ЧВК Вагнера» поступил в пресс-службу компании «Конкорд» от издания Bloomberg. По словам журналистов, к ним в редакцию поступил запрос от адвокатов организации «Альянс за Справедливую Украину», которая ищет инвесторов для финансирования судебного процесса в отношении Пригожина. Они поинтересовались, какое отношение имеет бизнесмен имеет к частной военной компании.

В ответ Евгений Пригожин заявил, что готов предоставить своих аналитиков, а также любую юридическую помощь, чтобы помочь журналистам разобраться в теме их расследования.

«Дорогой мальчик, я не понял суть твоего обращения, как мне кажется, тут один из трех вариантов. Первое – это была угроза, что кто-то кого-то будет судить. Второе – попытка проинформировать меня, что есть группа неких заговорщиков «Альянс за Справедливую Украину», которая пытается втянуть украинских граждан в какие-то тяжбы. Или третье – просьба о сотрудничестве. Если необходима моя помощь в чем-то разобраться, то к твоим услугам всегда группа политических аналитиков и юридическая служба компании «Конкорд».

С наилучшими пожеланиями, Пригожин Евгений», – ответил бизнесмен.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»