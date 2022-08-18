Индекс экономической уверенности россиян снова ушел в минус

За прошедшую неделю индекс экономической уверенности россиян вернулся в отрицательную зону, снизившись до минус 4 пунктов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представил сегодня холдинг «Ромир».

«Доля пессимистично настроенных россиян на 32 неделе выросла – 3 из 4 жителей страны считают, что в экономике в той или иной степени есть проблемы», – говорится в сообщении.

Социологи обратили внимание, что отрицательная динамика прослеживается как среди телезрителей, так и среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве основного источника информации.

Как следует из представленных данных, индекс экономической уверенности россиян обвалился в марте – до 18 пунктов. В дальнейшем наблюдался рост показателя, который вышел в плюс, но затем вновь колебался около нулевой отметки.

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

Трекинг осуществляется на базе Единой панели данных «Ромир» с участием только верифицированных россиян. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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