«Квартирный вопрос испортил»: перед судом предстанут пятеро участников заказного убийства

В Московский областной суд направлено уголовное дело в отношении пятерых мужчин, причастных к похищению и убийству жителя столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Заказчик, испытывая личные неприязненные отношения к бывшему зятю из-за отношений с дочерью, судебных процессов по разделу имущества, а также разногласия в вопросах воспитания и проживания детей, обратился к своему знакомому с предложением осуществить за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США убийство зятя. Исполнитель привлек к совершению преступления трех своих знакомых», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Распределив роли, соучастники 4 марта 2021 года на улице Маршала Тухачевского напали на потерпевшего, который выходил после очередного судебного заседания из здания Хорошевского районного суда. Применив электрошокер, жертву посадили в автомобиль, принадлежащий одному из злоумышленников, и отвезли на территорию гаражно-строительного кооператива «Зенит» в подмосковном Красногорске. Там двое соучастников задушили потерпевшего в салоне авто ремнем безопасности.

«Труп соучастники оставили в гараже и с места совершения преступления скрылись. После этого заказчик приехал с одним из соучастников убийства к месту нахождения трупа. Удостоверившись в смерти зятя, он попытался покинуть пределы Российской Федерации, однако был задержан на Белорусском вокзале. В момент нападения потерпевший разговаривал по телефону с отцом, который, поняв, что в отношении сына совершено преступление, обратился в правоохранительные органы», – добавили в прокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 33, п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве, группой лиц по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов), «а, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Москва, Андрей Дорофеев

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