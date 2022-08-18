В Сети все чаще обсуждают актуальность вышедшего в 2021 году фильма «Солнцепек». Лента повествует о событиях на Донбассе семилетней давности, когда украинские каратели начали геноцид населения ДНР и ЛНР. Уже тогда кинокартина показала необходимость вмешательства со стороны России, что и произошло, но спустя полгода – в феврале 2022-го.

Зрители по достоинству оценили фильм Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Инициатором проекта выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. По словам Бриуса, без Пригожина в фильме не было бы такой реалистичности.

«Энергия, исходящая от Евгения, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, всё правильно сделано», – рассказал Бриус в интервью изданию «Утро.ру».

Актуальность фильма неоспорима. В нем рассказывается о зверствах солдат ВСУ, а финал предполагает, что Россия придет на помощь. Так оно и случилось – российские специалисты пришли помочь братскому народу. Уже сейчас многие территории Донбасса освобождены от геноцида киевского режима.

«Терпели-терпели, пытались договориться, решить всё мирным путём, но не получилось. Как говорит наш президент, если драка неизбежна, нужно бить первым. В этом русле все и получилось», – считает Бриус.

«Солнцепек» стоит посмотреть каждому: в нем показано, почему Россия встала на защиту мирного населения Донбасса. Это фильм о чести и долге, о том, как важно восстановить мир в республиках и спасти ни в чем невинных людей от нацистского режима современной Украины.

Москва, Екатерина Попова

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