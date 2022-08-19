Тонкости авиапарковки: ФАС выдала предупреждение аэропорту Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба выдала АО «Международный аэропорт Шереметьево» предупреждение о создании дискриминационных условий при обработке грузов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФАС.

«ФАС России рассмотрела заявление АО «Шереметьево-Карго» – независимого оператора по обработке грузов и почты. По результатам служба установила в действиях главного оператора международного аэропорта Шереметьево признаки нарушения закона о защите конкуренции. Аэропорт размещает на длительную стоянку воздушные суда на территории перрона, рулежных и магистральных дорожек, около грузового терминала, в котором работает компания-заявитель. В результате воздушные суда не могут подъехать непосредственно к грузовому терминалу комплекса для обработки грузов заявителем. Это вынуждает авиакомпании производить обработку грузов, пользуясь услугами другой компании», – говорится в сообщении.

Аэропорт предупредили о недопустимости указанных действий и необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве отметили, что предупреждение направлено на выравнивание условий деятельности компаний в аэропорту.

«Международный аэропорт Шереметьево должен исполнить предупреждение в течение месяца. В случае его неисполнения служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», – добавили в ФАС.

Москва, Андрей Дорофеев

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