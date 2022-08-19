«Генеральная репетиция»: в Москве 26 августа протестируют систему дистанционного голосования

Жители столицы 26 августа смогут принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которое проведет Московский общественный штаб по наблюдению за выборами. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов мэрии Артема Костырко.

«26 августа будет тестовое голосование, одновременно будут работать и оффлайновые участки, настоящие УИКи с оборудованием и подключённым реестром», – рассказал Костырко.

Он добавил, что дистанционное электронное голосование будет проходить с 8 до 17 часов.

Начальник управления также напомнил, что систему тестируют каждый год перед выборами, чтобы опробовать все новинки.

Как уточнил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев, систему протестируют на вопросе «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?»

В Москве с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По сообщению горизбиркома, на муниципальные выборы зарегистрировано более 6 тысяч кандидатов, из них более 2 тысяч – самовыдвиженцы.

Москва, Андрей Дорофеев

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