Чебурашке – 56: на ВДНХ день рождения мультгероя отпразднуют раздачей тонны апельсинов

На ВДНХ 24 августа состоятся праздничные мероприятия, посвященные 56-летию Чебурашки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба выставки достижений.

«Около павильона №34 «Космос» на ВДНХ пройдет торжественная церемония передачи нового индикатора невесомости для отправки на МКС. В этот раз им станет легендарный мультгерой. Также гости Выставки увидят инсталляцию с воссозданной сценой из нового одноименного фильма. В «Союзмультпарк» будет доставлена тонна апельсинов, которые плюшевый именинник будет раздать юным посетителям центра», – говорится в сообщении.

Индикатор невесомости, исполненный в виде Чебурашки, вручат Герою России, летчику-космонавту РФ Сергею Прокопьеву. Мультгерой станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. Он полетит на орбиту на корабле «Союз МС-22» 21 сентября с космонавтом «Роскосмоса» Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио.

Кроме того, пространство у макета ракеты-носителя «Восток» преобразится в одну из сцен полнометражного фильма «Чебурашка», который выйдет в широкий российский прокат 1 января 2023 года. Гостям представят реквизит картины: мопед и любимое лакомство главного героя – апельсины.

Индикатор невесомости – мягкая игрушка-талисман, которую берут с собой экипажи во время полетов на Международную космическую станцию. При наступлении невесомости по нему космонавты определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту.

Москва, Андрей Дорофеев

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