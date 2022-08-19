Пал подо Ржевом: военная драма «Ржев» Евгения Пригожина не теряет актуальности и годы спустя

В Тверской области поисковики из отряда «Пионер» нашли братскую могилу времён Великой Отечественной, один из бойцов оказался политруком. Политрук стал и одним из главных действующих лиц в фильме Евгения Пригожина «Ржев». Объединяют кино и реальность не только место действия.

В середине августа представители поискового отряда «Пионер» работали в Тверской области возле Ржева. Копатели встретили участок земли, очертаниями напоминающий воронку, металлоискатель на нее среагировал, показав, что внизу полно железа. Мужчины начали работать лопатами, и отрыли останки сразу пятерых человек. Главным же для них стало наличие вещей, по которым можно установить личность погибших осенью 1942 года.

– Первая важная находка – нарукавная нашивка политсостава, – рассказали в «Пионере». – Такие нашивки политработники носили в красном цвете на парадной форме и в зелёном на полевой. К сожалению, петлицы не сохранились, поэтому установить звание комиссара не представляется возможным. Но! Следом за звездой был обнаружен бакелитовый медальон. А уже заканчивая подъём, из стенки раскопа нам снова улыбнулась удача. Её улыбка в этот раз явилась нам в виде гильзы, внутри которой белела записка.

Хозяина нашивки удалось опознать, им оказался младший политрук Сухаленцев Степан Михайлович 1910 года рождения из Восточно-Казахстанской области. Видимо, он чувствовал, что не пройдет войну до победного финала, поэтому написал записку с просьбой в случае гибели сообщить об этом жене. Но в его воинской части потеряли данные о семье, потому что в донесении о потерях написали о политруке «сведений о родственниках нет».

Зато удалось назвать точную дату гибели красноармейца – 29 сентября. Случайности не случайны – именно в этот день родился нашедший медальон Михаил Богданов. Поисковик оказался сильно впечатлён таким совпадением. В настоящий момент, «Пионер» активно разыскивает родственников Степана Сухаленцева. Так как политрук был членом ВКП(б) (Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков – прим. ред.), отправлен запрос в РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории – прим. ред.), поднимаются знакомые из Казахстана, которые могут чем-то помочь. В организации отметили, что искать необходимо как минимум по двум адресам, указанным в медальоне и документах. Речь идёт о посёлке Глубокое одноимённого района Восточно-Казахстанской области и городе Усть-Каменогорск, пристань Вахруф.

Кадр из кинофильма «Ржев»

Политруки во время Великой Отечественной войны являлись заместителем командира по политической части и отвечали за боеспособность солдат, а также их воспитание и образование. Писать они, конечно, не учили, но газеты вслух зачитывали, и беседы о положении на фронте проводили регулярно. И несли ответственность не только за моральный дух рядовых, но и офицеров. В фильме «Ржев» ротный ведёт в атаку своих парней, а за ним мчится, изрядно нервничая, политрук в очках. У обоих в руках оружие, только первый стреляет по немцам, а второй с трудом сжимает пистолет. Эти двое вечером серьёзно поговорят о взятии деревни – командир хоть и бежал впереди, отлично видел, как трусит политрук. Тот даже отнекиваться не стал, поражённый тем, как не дрожали колени у ротного. На передовой без страха никто не обходится, признаётся офицер, но задание должно быть выполнено, что бы ни случилось.

Кино, основанное на книге «Искупить кровью» Вячеслава Кондратьева, стало одним из самых честных и прямолинейных о Великой Отечественной. Его события длятся всего лишь сутки, но за это время многочисленные персонажи успевают оголодать, замерзнуть, найти предателя в своих рядах, избежать смерти и снова броситься ей навстречу. Писатель, будучи фронтовиком, сам прошел ржевские бои местного значения, и в своём творчестве старался как можно правдивее описывать увиденное. У некоторых героев даже имена решил не менять. Ротный Евгений Пригожин стал реальным офицером Красной армии, с которым автор познакомился уже после войны. А инициировавший съемки фильм петербургский предприниматель Евгений Пригожин – внук того самого ротного. Так что случайности действительно не случайны.

Москва, Екатерина Попова

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