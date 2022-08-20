Кинорежиссёр Максим Бриус поработал над многими кинолентами и, пожалуй, не привык к тому, что его работу активно корректируют. Но и он сам признал, что энергичное вмешательство в киносъемочный процесс бизнесмена Евгения Пригожина, по инициативе которого был снят фильм «Солнцепёк», существенно помогло всему проекту и придало правдоподобную жёсткость военной драме.

Кинолента «Солнцепек» – это история жизни двух украинцев, оба ветераны Афганской кампании, которым так и не удалось «с войны вернуться домой». Один в 2014 году работает водителем машины скорой помощи в Луганске, другой – попадает в националистический батальон и учит там украинскую молодежь родину любить. Они не рассчитывали встретиться, но не им было это решать.

Инициатором и идейным вдохновителем создания кинокартины стал предприниматель Евгений Пригожин, не оставшийся безучастным и во время съемок. «Солнцепёк» посвящен трагическим событиям на Донбассе, которые, начиная с 2014 года, становились все жестче и трагичнее. Неудивительно, что для творческой группы создателей приоритетной стала именно достоверность событий в кадре. В итоге зрителю трудно смотреть на происходящее на экране без слез, однако сомнений в правдоподобии при этом ни у кого не возникает.

«Не вмешивался, но принимал в нем постоянное участие, – рассказал о влиянии на картину Евгения Пригожина режиссёр «Солнцепёка» Максим Бриус. – Держал руку на пульсе, отсматривал материал, вносил в него коррективы, давал понять, что ему нравится, а что не очень. После некоторых замечаний мы переснимали эпизоды. По его желанию пригласили Владимира Ильина, который внёс ощущение правды в этот фильм».

«Солнцепёк» стал большим событием для всего Донбасса: наконец-то об издевательствах, которые выпали там на долю русских, рассказали с большого экрана. При этом драма разделила зрителей на два лагеря: одни в восторге рукоплескали, отмечая правдивость сюжета, другие, наоборот, обвиняли авторов в чрезмерной гиперболизации звериной кровожадности и садизма жовто-блакитных военных ВСУ и боевиков из добробатов. Максим Бриус находит единственный способ решить, к какому лагерю присоединиться, посетив Донбасс и лично переговорив с местными жителями.

«Может быть, тогда бы у многих открылись глаза. Часто люди рассказывают, что истории из фильма происходили с их близкими и родными. Как та же история учителя музыки в исполнении Владимира Ильина. На Донбассе реально жил такой человек, просто по профессии он был автомехаником. И когда у него во дворе погибли дети, он пошел на фронт», – высказался режиссер по этому поводу.

Владимир Ильин очень правдоподобно сыграл роль провинциального учителя. Он вроде как ничего не умеет, кроме пения и чтения, но когда его воспитанники погибают при очередном артобстреле, незамедлительно идет записываться в ополчение.

«В жизни люди погибают, даже те, кого мы любим и знаем. В том, что в фильме погибло большинство персонажей, включая всю семью главного героя, тоже была определенная достоверность – такая правда жизни», – раскрыл горькие секреты кинопроизводства Бриус.

Логично, что есть определённая связь «Солнцепёка» с началом проведения спецоперации на Украине. Ведь вся картина пронизана ощущением, что безнаказанность рано или поздно нужно пресечь.

Кинолента появилась очень своевременно – раньше эта тема сильно не затрагивалась. А потом сняли «Солнцепек», а еще через полгода началась миротворческая миссия российской армии по защите населения Донбасса и денацификации Украины. Есть поговорка: русские долго терпят, а потом больно бьют. Примерно так все и случилось.

Москва, Екатерина Попова

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