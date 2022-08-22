ЛУКОЙЛ сообщил о покупке ФК «Спартак» и его стадиона: Леонид Федун покинул команду

Сегодня нефтяная компания ЛУКОЙЛ сообщила о приобретении 100% акций АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». Об этом говорится в сообщении компании.

В ближайшее время ЛУКОЙЛ планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления Клубом для создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии, уточнили в компании.

ЛУКОЙЛ заверил, что продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Фёдора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнёров футбольного клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

«Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении Клубом», – уточнил ЛУКОЙЛ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»